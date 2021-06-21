Днепр-1 подписал контракт с хорватским полузащитником

Хорватский полузащитник Невен Джурасек заявил, что подписал контракт с «Днепром-1».

«Ничего подобного. Контакт был, но ничего конкретного. Я уже в Украине, подписал контракт в «Днепром-1», – ответил 22-летний хорват на вопрос о переходе в клуб «Славен Белупо».

Джурасек в прошлом сезоне играл за хорватский клуб «Вараждин» на правах аренды, пребывая на контракте у загребского «Динамо». Во всех турнирах провел 34 матча, забил 3 гола, отдал 1 ассист. Выступал за различные юношеские и молодежные сборные Хорватии.

По информации неофициального сайта «Днепром-1», Джурасек с прошлой недели находится на базе команды в Приднепровске.

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