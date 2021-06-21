Полузащитник Шахтера начал подготовку к сезону в составе Днепра-1

Полузащитник Александр Пихаленок, который принадлежит «Шахтеру» и выступал за «Днепр-1» в минувшем сезоне, вновь прибыл в команду Игора Йовичевича.
Пока клубы договариваются, на каких условиях футболист может остаться в «Днепре-1», сам футболист уже начал подготовку к сезону с днепрянами. Пихаленок в минувшем сезоне УПЛ провел 15 матчей.
Ранее к «Днепру-1» присоединился нападающий «Динамо» Назарий Русин. Также новичком днепровской команды стал Валерий Лучкевич.
«Сине-золотые» на предсезонных сборах сыграют с «Ворсклой». Также планируются матчи с «Металлистом-1925», «Александрией», «Альянсом», «Зарей» и «Колосом».
Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет получить за Пихаленка 1 млн долларов, плюс 20% при будущей перепродаже.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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