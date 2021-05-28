Выкупать или нет? Шахтер требует за хавбека миллион долларов от Днепра-1

Клуб УПЛ «Днепр-1» ведет переговоры с «Шахтером» о полноценном переходе полузащитника Александра Пихаленка, который уже играет за днепрян на правах аренды.

Новый главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби не планирует брать 24-летнего украинца на летние учебно-тренировочные сборы. Пока неизвестно, футболист отправится обратно в «Днепр-1» или перейдет в другую команду.

«Шахтер» хочет получить за Пихаленка 1 млн долларов, плюс 20% при будущей перепродаже, информируют журналисты программы ТаТоТаке.

В минувшем сезоне хавбек отыграл 14 матчей и сделал 3 ассиста за «Днепр-1». Тransfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро, его контракт с «Шахтером» заканчивается 30 июня в 2022 года.