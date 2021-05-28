Выкупать или нет? Шахтер требует за хавбека миллион долларов от Днепра-1

Роберто Де Дзерби не планирует брать 24-летнего украинца на сборы

  • 28.05.2021 22:44
  • 2847 просмотров
  • 2 комментария
Выкупать или нет? Шахтер требует за хавбека миллион долларов от Днепра-1
© СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Клуб УПЛ «Днепр-1» ведет переговоры с «Шахтером» о полноценном переходе полузащитника Александра Пихаленка, который уже играет за днепрян на правах аренды.

Новый главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби не планирует брать 24-летнего украинца на летние учебно-тренировочные сборы. Пока неизвестно, футболист отправится обратно в «Днепр-1» или перейдет в другую команду.

«Шахтер» хочет получить за Пихаленка 1 млн долларов, плюс 20% при будущей перепродаже, информируют журналисты программы ТаТоТаке.

В минувшем сезоне хавбек отыграл 14 матчей и сделал 3 ассиста за «Днепр-1». Тransfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро, его контракт с «Шахтером» заканчивается 30 июня в 2022 года.

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Источник — ТаТоТаке

(7 голосов)

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Комментарии
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 29.05.2021 00:24
    0
    это просто смшно, ржавых посылать на три буквы, пусть банкуют
    Ссылка
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 28.05.2021 23:55
    +1
    тисяч 200 не більше
    Ссылка
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 28.05.2021 23:55
    +1
    тисяч 200 не більше
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 29.05.2021 00:24
    0
    это просто смшно, ржавых посылать на три буквы, пусть банкуют
    Ссылка
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