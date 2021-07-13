ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала забивного защитника

«Ворскла» официально объявила о подписании 25-летнего защитника Богдана Кушниренко. Контракт рассчитан на один год.
Предыдущим клубом Кушниренко был «Николаев», в составе которого в прошлом сезоне он забил 10 голов (8 из них – с пенальти). В 2016-2018 годах он выступал за «Полтаву».
Ранее «Ворскла» арендовала у «Шахтера» атакующего полузащитника Владислава Вакулу.
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Источник — ФК Ворскла
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