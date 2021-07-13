ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала забивного защитника

«Ворскла» официально объявила о подписании 25-летнего защитника Богдана Кушниренко. Контракт рассчитан на один год.

Предыдущим клубом Кушниренко был «Николаев», в составе которого в прошлом сезоне он забил 10 голов (8 из них – с пенальти). В 2016-2018 годах он выступал за «Полтаву».

Ранее «Ворскла» арендовала у «Шахтера» атакующего полузащитника Владислава Вакулу.