ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Вакула перешел из Шахтера в Ворсклу

Полтавский клуб оформил аренду

  • 11.07.2021 17:20
  • 2095 просмотров
  • 14 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Вакула перешел из Шахтера в Ворсклу
© twitter.com/vorsklacomua

«Ворскла» официально подтвердила переход атакующего полузащитника Владислава Вакулы, чей контракт принадлежит Шахтеру.

Аренда рассчитана на полтора сезона. Наставник полтавчан Юрий Максимов выразил заинтересованность в подписании футболиста.

В минувшем сезоне 22-летний Вакула сыграл 2 матча за «Шахтер» в УПЛ.

Ранее «Ворскла» арендовала у «Шахтера» защитника Валерия Бондаренко.

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Источник — ФК Ворскла

(4 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.07.2021 18:29
    0
    А если есть адекватный кто-то на сайте, а не дебилы типа максима, подскажите. А Вакула это ж тот хлопчик который вроде как талантливый но не выдержал доли футболиста шахтёра и денег? Ну тогда круто, че . Максимов может сделать то что не вышло у других .
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    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 18:21
    0
    F&D, 11.07.2021 17:39
    Бондаренко - Вакула - у кротопомойки оффициально второй фарм клуб появился.
    Ты или идиот или прикидываешься.Всем клубам у21 нада куда спихать.Весь Черномор игроки Динамо не говоря про другие клубы.Так что они все фармы Динамо?Ворскла забрала 2 игроков всё фарм.Ну от реально что про таких как ты говоить.Ну не идиот что мы не материться.И сидит же гныльё строчит эту ересь.Тупорылое создание
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 18:02
    +1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 18:00
    Белорус не спорю))ну быть на подсосе у Армии России (ЦСКА) це зрада для ДК и их фанатов
    Напомни куда там ракицикий и тимощук уехали а? Зрада? Максым звались уже вафля обконтаченная.
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 18:00
    -6
    F&D, 11.07.2021 17:57
    Шкурин белорус какой нахер российской армии? шо ты несешь обдолбыш обвафленный?
    Белорус не спорю))ну быть на подсосе у Армии России (ЦСКА) це зрада для ДК и их фанатов
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    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 17:57
    +2
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:57
    может оно уже не Киев,а стало Динамо Москва
    Шкурин белорус какой нахер российской армии? шо ты несешь обдолбыш обвафленный?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:57
    -7
    F&D, 11.07.2021 17:54
    Масым ты дурак или да? На подсосе у русской армии такое вот как ты отчипенцы которые кроме как сосать у чеченцев ничего больше не умеют
    может оно уже не Киев,а стало Динамо Москва
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 17:54
    +1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:53
    Так фанам Динамо нравится быть на подсосе у русской армии
    Масым ты дурак или да? На подсосе у русской армии такое вот как ты отчипенцы которые кроме как сосать у чеченцев ничего больше не умеют
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:53
    -6
    F&D, 11.07.2021 17:47
    это как играть с пердивским шальке у которого главный спонсор газпром
    Так фанам Динамо нравится быть на подсосе у русской армии
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 17:47
    +1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:45
    как это быть фармом ЦСКА (Москва )
    это как играть с пердивским шальке у которого главный спонсор газпром
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:45
    -7
    F&D, 11.07.2021 17:39
    Бондаренко - Вакула - у кротопомойки оффициально второй фарм клуб появился.
    как это быть фармом ЦСКА (Москва )
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 17:43
    -2
    Бедные - накупили заробитчан, взяли тренера лохотронщика и еще хотят +12 со старту в ЧУ. Вот он вся красота кротосброда. Честно никак
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 17:39
    -3
    Бондаренко - Вакула - у кротопомойки оффициально второй фарм клуб появился.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 17:31
    0
    Для него это последний шанс.Максимов если что сразу голову открутит.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.07.2021 17:28
    0
    Повезло дурачку
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    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 17:57
    +2
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:57
    может оно уже не Киев,а стало Динамо Москва
    Шкурин белорус какой нахер российской армии? шо ты несешь обдолбыш обвафленный?
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 18:02
    +1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 18:00
    Белорус не спорю))ну быть на подсосе у Армии России (ЦСКА) це зрада для ДК и их фанатов
    Напомни куда там ракицикий и тимощук уехали а? Зрада? Максым звались уже вафля обконтаченная.
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 17:54
    +1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:53
    Так фанам Динамо нравится быть на подсосе у русской армии
    Масым ты дурак или да? На подсосе у русской армии такое вот как ты отчипенцы которые кроме как сосать у чеченцев ничего больше не умеют
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 11.07.2021 17:47
    +1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:45
    как это быть фармом ЦСКА (Москва )
    это как играть с пердивским шальке у которого главный спонсор газпром
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.07.2021 18:29
    0
    А если есть адекватный кто-то на сайте, а не дебилы типа максима, подскажите. А Вакула это ж тот хлопчик который вроде как талантливый но не выдержал доли футболиста шахтёра и денег? Ну тогда круто, че . Максимов может сделать то что не вышло у других .
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 18:21
    0
    F&D, 11.07.2021 17:39
    Бондаренко - Вакула - у кротопомойки оффициально второй фарм клуб появился.
    Ты или идиот или прикидываешься.Всем клубам у21 нада куда спихать.Весь Черномор игроки Динамо не говоря про другие клубы.Так что они все фармы Динамо?Ворскла забрала 2 игроков всё фарм.Ну от реально что про таких как ты говоить.Ну не идиот что мы не материться.И сидит же гныльё строчит эту ересь.Тупорылое создание
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 17:31
    0
    Для него это последний шанс.Максимов если что сразу голову открутит.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.07.2021 17:28
    0
    Повезло дурачку
    Ссылка
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