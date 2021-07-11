ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Вакула перешел из Шахтера в Ворсклу

«Ворскла» официально подтвердила переход атакующего полузащитника Владислава Вакулы, чей контракт принадлежит Шахтеру.
Аренда рассчитана на полтора сезона. Наставник полтавчан Юрий Максимов выразил заинтересованность в подписании футболиста.
В минувшем сезоне 22-летний Вакула сыграл 2 матча за «Шахтер» в УПЛ.
Ранее «Ворскла» арендовала у «Шахтера» защитника Валерия Бондаренко.
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Источник — ФК Ворскла
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