ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Никола Василь сменил Зарю на чемпионат Германии

Официальный сайт клуба «Санкт-Паули» объявил о подписании контракта с вратарем Николой Василем. Игрок стал первым новичком команды в межсезонье.
25-летний игрок сборной Боснии с лета 2019 года выступал в составе «Зари». Был основным кипером, однако украинский клуб потерял Василя свободным агентом.
В минувшем сезоне УПЛ Никола провел 16 матчей.
«Санкт-Паули» в минувшем сезоне второй Бундеслиги финишировал на 10-м месте.
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