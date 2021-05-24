ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Никола Василь сменил Зарю на чемпионат Германии

Кипер подписал контракт с клубом «Санкт-Паули»

  • 24.05.2021 15:13
  • 3547 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Никола Василь сменил Зарю на чемпионат Германии
© fcstpauli.com

Официальный сайт клуба «Санкт-Паули» объявил о подписании контракта с вратарем Николой Василем. Игрок стал первым новичком команды в межсезонье.

25-летний игрок сборной Боснии с лета 2019 года выступал в составе «Зари». Был основным кипером, однако украинский клуб потерял Василя свободным агентом.

В минувшем сезоне УПЛ Никола провел 16 матчей.

«Санкт-Паули» в минувшем сезоне второй Бундеслиги финишировал на 10-м месте.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex K
    online
      Alex K, 24.05.2021 16:39
    0
    salamanka1982, 24.05.2021 16:02
    60-70 тысяч в год босниец с кровати не статет даже простой рабочий на заводе. 15 тысяч долларов в месяц официальная зарплата Василия
    Ну ты придумал. 16.000$ в год - средняя заработная плата в Боснии. Средняя, то есть основная масса получает ещё меньше. Да 60.000$ в год там многие землю грызть готовы, ведь это 5000$ в месяц, что очень даже прилично для любой страны Европы. Да чего там Европы, даже в Лос Анджелесе один человек на такие деньги свободно может жить и не тужить. А ты о Боснии говоришь, что там даже с постели не встанут
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.05.2021 16:38
    0
    вот дурик! Мог бы в Еврокубках засветиться и получше вариант найти
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 16:32
    +1
    salamanka1982, 24.05.2021 16:02
    60-70 тысяч в год босниец с кровати не статет даже простой рабочий на заводе. 15 тысяч долларов в месяц официальная зарплата Василия
    За 5000$ в місяць боснієць не встане з ліжка? Та німець середньостатистичний стільки не заробляє, а для боснійця 800-1000 євро за щастя
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 16:30
    0
    ЛунинПриди...
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.05.2021 16:06
    0
    Геллер жлоб, не хоче вкладати гроші в клуб
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 16:02
    -1
    vitaha33, 24.05.2021 15:39
    Так на перепродажу футболістів заробиш не 7%, Васіль думаю під лям коштує, а яка в нього зарплата? Не думаю що більше 60-70 тис $ в рік. Тобто переплата за 2 роки 10 тис$, а втрата нехай 500 тис$. І це лише на одному Васілю. А додамо Абу Хану, Юрченка, Іванісеню, і тут сума вже більше 2 ляма. От не розумію цієї математики...
    60-70 тысяч в год босниец с кровати не статет даже простой рабочий на заводе. 15 тысяч долларов в месяц официальная зарплата Василия
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 15:39
    +1
    OKs100, 24.05.2021 15:33
    Более длительные контракты обходятся дороже примерно на 6-7%. Поэтому подписывают как подписывают.
    Так на перепродажу футболістів заробиш не 7%, Васіль думаю під лям коштує, а яка в нього зарплата? Не думаю що більше 60-70 тис $ в рік. Тобто переплата за 2 роки 10 тис$, а втрата нехай 500 тис$. І це лише на одному Васілю. А додамо Абу Хану, Юрченка, Іванісеню, і тут сума вже більше 2 ляма. От не розумію цієї математики...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 24.05.2021 15:33
    +1
    vitaha33, 24.05.2021 15:28
    Просто контракти не можна підписувати на 2 роки. Менеджмент Зорі лохи, скаути добре працюють, а керівництво замість того щоб заробляти на розкрутці футболістів страждає фігньою
    Более длительные контракты обходятся дороже примерно на 6-7%. Поэтому подписывают как подписывают.
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 24.05.2021 15:30
    +3
    бажаємо успіху голкіперу!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 15:28
    +4
    Просто контракти не можна підписувати на 2 роки. Менеджмент Зорі лохи, скаути добре працюють, а керівництво замість того щоб заробляти на розкрутці футболістів страждає фігньою
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 24.05.2021 15:25
    0
    Никола Василь Альбертович
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 15:25
    +1
    Мдэ...
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 15:22
    +4
    Жаль что не смогли удержать, отличный воротник был бы для Зари с возможностью дальнейшей перепродажи
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 15:28
    +4
    Просто контракти не можна підписувати на 2 роки. Менеджмент Зорі лохи, скаути добре працюють, а керівництво замість того щоб заробляти на розкрутці футболістів страждає фігньою
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 15:22
    +4
    Жаль что не смогли удержать, отличный воротник был бы для Зари с возможностью дальнейшей перепродажи
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 24.05.2021 15:30
    +3
    бажаємо успіху голкіперу!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 16:32
    +1
    salamanka1982, 24.05.2021 16:02
    60-70 тысяч в год босниец с кровати не статет даже простой рабочий на заводе. 15 тысяч долларов в месяц официальная зарплата Василия
    За 5000$ в місяць боснієць не встане з ліжка? Та німець середньостатистичний стільки не заробляє, а для боснійця 800-1000 євро за щастя
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.05.2021 15:39
    +1
    OKs100, 24.05.2021 15:33
    Более длительные контракты обходятся дороже примерно на 6-7%. Поэтому подписывают как подписывают.
    Так на перепродажу футболістів заробиш не 7%, Васіль думаю під лям коштує, а яка в нього зарплата? Не думаю що більше 60-70 тис $ в рік. Тобто переплата за 2 роки 10 тис$, а втрата нехай 500 тис$. І це лише на одному Васілю. А додамо Абу Хану, Юрченка, Іванісеню, і тут сума вже більше 2 ляма. От не розумію цієї математики...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 24.05.2021 15:33
    +1
    vitaha33, 24.05.2021 15:28
    Просто контракти не можна підписувати на 2 роки. Менеджмент Зорі лохи, скаути добре працюють, а керівництво замість того щоб заробляти на розкрутці футболістів страждає фігньою
    Более длительные контракты обходятся дороже примерно на 6-7%. Поэтому подписывают как подписывают.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 15:25
    +1
    Мдэ...
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 24.05.2021 16:39
    0
    salamanka1982, 24.05.2021 16:02
    60-70 тысяч в год босниец с кровати не статет даже простой рабочий на заводе. 15 тысяч долларов в месяц официальная зарплата Василия
    Ну ты придумал. 16.000$ в год - средняя заработная плата в Боснии. Средняя, то есть основная масса получает ещё меньше. Да 60.000$ в год там многие землю грызть готовы, ведь это 5000$ в месяц, что очень даже прилично для любой страны Европы. Да чего там Европы, даже в Лос Анджелесе один человек на такие деньги свободно может жить и не тужить. А ты о Боснии говоришь, что там даже с постели не встанут
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.05.2021 16:38
    0
    вот дурик! Мог бы в Еврокубках засветиться и получше вариант найти
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 16:30
    0
    ЛунинПриди...
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 24.05.2021 16:06
    0
    Геллер жлоб, не хоче вкладати гроші в клуб
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 24.05.2021 15:25
    0
    Никола Василь Альбертович
    Ссылка
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