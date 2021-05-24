ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Никола Василь сменил Зарю на чемпионат Германии

Официальный сайт клуба «Санкт-Паули» объявил о подписании контракта с вратарем Николой Василем. Игрок стал первым новичком команды в межсезонье.

25-летний игрок сборной Боснии с лета 2019 года выступал в составе «Зари». Был основным кипером, однако украинский клуб потерял Василя свободным агентом.

В минувшем сезоне УПЛ Никола провел 16 матчей.

«Санкт-Паули» в минувшем сезоне второй Бундеслиги финишировал на 10-м месте.