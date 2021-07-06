Максим ЛОПЫРЕНОК: «Был приятно удивлен планами ЛНЗ»

Новичок ЛНЗ Максим Лопыренок рассказал, почему он ушел из «Миная», отдав предпочтение команде из Черкасской области.

«Я был связан контрактом с «Минаем» до марта 2022 года, однако меня не устраивала неопределенность с будущим команды, и после обмена мнениями с клубным руководством было принято решение расстаться по обоюдному согласию сторон.

Почему остановил свой выбор на ЛНЗ? Был приятно удивлен амбициозными планами этой команды — сильнейшей в Украине среди аматоров, перед которой поставлена задача завоевать в новом сезоне путевку в Первую лигу. Поэтому неудивительно, что ЛНЗ проявляет активность на трансферном рынке. Команда усилилась уже девятью новичками. Я подписал годичный контракт с его пролонгацией еще на сезон. Со многими моими новыми одноклубниками наши пути пересекались в «Днепре-1». Так что с адаптацией проблем не будет.

Радует, что в ЛНЗ квалифицированный тренерский штаб во главе с опытным Юрием Бакаловым. Будем дислоцироваться и принимать соперников в Черкассах. Постараемся своей игрой вернуть болельщиков на стадион», — отметил Лопыренок.