Бразилец Дуглас, покинув Днепр-1, перешел в турецкий клуб

Бразилец Дуглас, недавно покинувший «Днепр-1», определился со своим новым клубом.

31-летний центрбек успешно прошел медосмотр в Стамбуле и подписал контракт на один год с турецким клубом «Гиресунспор».

За сезон в «Днепре-1» Дуглас провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола, а также отыграл 2 поединка Кубка Украины.

В минувшем сезоне «Гиресунспор» занял 2-е место во втором дивизионе чемпионата Турции и стал новичком Суперлиги.