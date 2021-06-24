Бразилец Дуглас, покинув Днепр-1, перешел в турецкий клуб

Бразилец Дуглас, недавно покинувший «Днепр-1», определился со своим новым клубом.
31-летний центрбек успешно прошел медосмотр в Стамбуле и подписал контракт на один год с турецким клубом «Гиресунспор».
За сезон в «Днепре-1» Дуглас провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола, а также отыграл 2 поединка Кубка Украины.
В минувшем сезоне «Гиресунспор» занял 2-е место во втором дивизионе чемпионата Турции и стал новичком Суперлиги.
🚨 | Douglas, Giresunspor'da! ✍✅— 🇹🇷 Transfer Haberleri ⚒ (@Transferhaber6) June 24, 2021
Douglas, İstanbul'a gelerek başkan Karaahmet ile görüştü. Ardından sağlık kontrolünden geçti 1 yıllık sözleşme imzalandı.@kerimbastantr pic.twitter.com/mbqhEtAGCd
Источник — Twitter
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