Днепр-1 покинули Дуглас, Чуже и Лукас Тейлор, клуб взял хорватского хавбека

«Днепр-1» проинформировал о выходе команды из отпуска. Клуб остался без Дугласа и Лукаса Тейлора, которые покинули команду.
Кроме того, ушли арендованные Владислав Дубинчак, Сергей Булеца (уже в «Заре»), Даниил Игнатенко и Марио Чуже. Клуб рассчитывает, что кто-то из них может снова вернуться в команду.
Единственным новичком пока что является Валерий Лучкевич, однако с командой работает 22-летний хорватский полузащитник Невен Джурасек.
Клуб сообщает, что вскоре о переходе объявят официально.
Источник — СК Днепр-1
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