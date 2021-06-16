Днепр-1 покинули Дуглас, Чуже и Лукас Тейлор, клуб взял хорватского хавбека

«Днепр-1» проинформировал о выходе команды из отпуска. Клуб остался без Дугласа и Лукаса Тейлора, которые покинули команду.

Кроме того, ушли арендованные Владислав Дубинчак, Сергей Булеца (уже в «Заре»), Даниил Игнатенко и Марио Чуже. Клуб рассчитывает, что кто-то из них может снова вернуться в команду.

Единственным новичком пока что является Валерий Лучкевич, однако с командой работает 22-летний хорватский полузащитник Невен Джурасек.

Клуб сообщает, что вскоре о переходе объявят официально.