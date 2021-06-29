Мариуполь арендовал полузащитника. Третий игрок из Шахтера

Михаил Хромей проведет сезон в команде Остапа Маркевича

  • 29.06.2021 12:11
  • 1086 просмотров
  • 7 комментариев
Мариуполь арендовал полузащитника. Третий игрок из Шахтера
© fcmariupol.com

«Мариуполь» объявил о переходе в команду полузащитника Михаила Хромея. Игрок проведет сезон 2021/22 в команде Остапа Маркевича на правах аренды.

17-летний Хромей стал третьим футболистом, которого «Мариуполь» арендовал у «Шахтера» этим летом. Ранее в команду перешли Дмитрий Топалов и Никита Турбаевский.

В минувшем сезоне за «горняков» провел 5 игр (1 гол) в юношеском чемпионате и 18 поединков (2 гола) в молодежном первенстве. Игрок юношеской сборной Украины (7 матчей).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 12:37
    +3
    Александр Гайдар, 29.06.2021 12:32
    Это мы еще не начали про членоморец говорить. клоун
    Вот именно, "ув" шут. У марика весь состав (!) игроки шахты, а у вторых ск игроков из ДК?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 12:36
    +1
    та невже? ...там кроти щось про ЧО тринділи, а тут Орендуполь й надалі свою лінію гне....
    Ссылка
    Novi4ok
    online
      Novi4ok, 29.06.2021 12:33
    +1
    3 десяток арендованых пошёл🤦
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 29.06.2021 12:32
    -6
    dd dent, 29.06.2021 12:13
    Фарм гиперфарм, там скоро хоть 1 игрок останется не из шахты? И во ржачно было бы отмени ща по регламенту аренду более чем пару игроков, они б с турнира снялись наверное
    Это мы еще не начали про членоморец говорить. клоун
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.06.2021 12:17
    0
    Да ну. Вы меня дурите. Такого не может быть.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 29.06.2021 12:16
    0
    Неочікувано (ні).
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.06.2021 12:13
    +5
    Фарм гиперфарм, там скоро хоть 1 игрок останется не из шахты? И во ржачно было бы отмени ща по регламенту аренду более чем пару игроков, они б с турнира снялись наверное
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.06.2021 12:13
    +5
    Фарм гиперфарм, там скоро хоть 1 игрок останется не из шахты? И во ржачно было бы отмени ща по регламенту аренду более чем пару игроков, они б с турнира снялись наверное
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 12:37
    +3
    Александр Гайдар, 29.06.2021 12:32
    Это мы еще не начали про членоморец говорить. клоун
    Вот именно, "ув" шут. У марика весь состав (!) игроки шахты, а у вторых ск игроков из ДК?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 12:36
    +1
    та невже? ...там кроти щось про ЧО тринділи, а тут Орендуполь й надалі свою лінію гне....
    Ссылка
    Novi4ok
    online
      Novi4ok, 29.06.2021 12:33
    +1
    3 десяток арендованых пошёл🤦
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.06.2021 12:17
    0
    Да ну. Вы меня дурите. Такого не может быть.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 29.06.2021 12:16
    0
    Неочікувано (ні).
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности