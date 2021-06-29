Мариуполь арендовал полузащитника. Третий игрок из Шахтера

«Мариуполь» объявил о переходе в команду полузащитника Михаила Хромея. Игрок проведет сезон 2021/22 в команде Остапа Маркевича на правах аренды.

17-летний Хромей стал третьим футболистом, которого «Мариуполь» арендовал у «Шахтера» этим летом. Ранее в команду перешли Дмитрий Топалов и Никита Турбаевский.

В минувшем сезоне за «горняков» провел 5 игр (1 гол) в юношеском чемпионате и 18 поединков (2 гола) в молодежном первенстве. Игрок юношеской сборной Украины (7 матчей).