Мариуполь арендовал еще одного игрока Шахтера

Дмитрий Топалов продолжит карьеру в мариупольском клубе

  • 25.06.2021 15:41
  • 328 просмотров
  • 2 комментария
Мариуполь арендовал еще одного игрока Шахтера
© ФК Мариуполь. Дмитрий Топалов

23-летний украинский футболист Дмитрий Топалов продолжит свое выступление за «Мариуполь». Срок арендного соглашения с «Шахтером» рассчитан на один сезон.

Дмитрий Топалов родился в селе Ближнее (Донецкая обл.) 12-го марта 1998 года. Воспитанник Академии ФК «Шахтер». Амплуа – полузащитник. Рост – 176 см, вес – 70 кг.  В 2015-м полузащитник дебютировал в составе «горняков» в Юношеской лиге УЕФА: 6 матчей, 2 гола, 1 голевая передача. В сезоне 2017/2018 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата.

В сезоне 2020/21 за «Мариуполь» в Премьер-лиге Дмитрий провел 18 игр, в которых отметился 3 голами. Топалов был признан болельщиками лучшим игроком команды в сентябре и мае.

Всего за «Мариуполь» полузащитник провел 46 игр, в которых забил 7 голов.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 25.06.2021 16:00
    0
    bullyUA, 25.06.2021 15:56
    Да, ну? Вы шутите! Никогда Арендуполь не арендовал у Шахтера и вот апять.
    c языка снял!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.06.2021 15:56
    0
    Да, ну? Вы шутите! Никогда Арендуполь не арендовал у Шахтера и вот апять.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 25.06.2021 16:00
    0
    bullyUA, 25.06.2021 15:56
    Да, ну? Вы шутите! Никогда Арендуполь не арендовал у Шахтера и вот апять.
    c языка снял!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.06.2021 15:56
    0
    Да, ну? Вы шутите! Никогда Арендуполь не арендовал у Шахтера и вот апять.
    Ссылка
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