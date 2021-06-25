Мариуполь арендовал еще одного игрока Шахтера

23-летний украинский футболист Дмитрий Топалов продолжит свое выступление за «Мариуполь». Срок арендного соглашения с «Шахтером» рассчитан на один сезон.

Дмитрий Топалов родился в селе Ближнее (Донецкая обл.) 12-го марта 1998 года. Воспитанник Академии ФК «Шахтер». Амплуа – полузащитник. Рост – 176 см, вес – 70 кг. В 2015-м полузащитник дебютировал в составе «горняков» в Юношеской лиге УЕФА: 6 матчей, 2 гола, 1 голевая передача. В сезоне 2017/2018 стал обладателем золотых медалей молодежного чемпионата.

В сезоне 2020/21 за «Мариуполь» в Премьер-лиге Дмитрий провел 18 игр, в которых отметился 3 голами. Топалов был признан болельщиками лучшим игроком команды в сентябре и мае.

Всего за «Мариуполь» полузащитник провел 46 игр, в которых забил 7 голов.