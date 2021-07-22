Металлист 1925 отдал Ндукве в Краматорск

Футболист будет выступать за клуб из Первой лиги на правах аренды

  • 22.07.2021 19:56
  • 519 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист 1925 отдал Ндукве в Краматорск
© ФК Металлист 1925. Денис Ндукве

Харьковский «Металлист 1925» отдал в аренду футбольному клубу «Краматорск» 21-летнего полузащитника Дениса Ндукве. Срок арендного соглашения рассчитан на один год.

В прошлом сезоне Денис провел пять официальных матчей за «Металлист 1925».

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Источник — ФК Металлист 1925

(3 голоса)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 22.07.2021 20:21
    +1
    Успіхів! Талановитий хлопець. Я це побачив у Кременчуку. Нехай набирається досвіду і ігрової практики і тоді назад додому.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 22.07.2021 20:21
    +1
    Успіхів! Талановитий хлопець. Я це побачив у Кременчуку. Нехай набирається досвіду і ігрової практики і тоді назад додому.
    Ссылка
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