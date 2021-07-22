Металлист 1925 отдал Ндукве в Краматорск

Харьковский «Металлист 1925» отдал в аренду футбольному клубу «Краматорск» 21-летнего полузащитника Дениса Ндукве. Срок арендного соглашения рассчитан на один год.
В прошлом сезоне Денис провел пять официальных матчей за «Металлист 1925».
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Источник — ФК Металлист 1925
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