ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал аргентинского легионера Олимпика

Фланговый защитник Фабрисио Альваренга, который в прошлом сезоне выступал за донецкий «Олимпик», подписал контракт со львовским «Рухом».
Условия соглашения 25-летнего аргентинца с «Рухом» не сообщаются. Альваренга – воспитанник «Велес Сарсфилда».
В прошлом сезоне Фабрисио провел за «Олимпик» 15 матчей в УПЛ и забил 1 гол (в ворота «Динамо»).
Ранее сообщалось, что «Олимпик», скорее всего, снимется с УПЛ.
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Источник — ФК Рух Львов
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