Олимпик, скорее всего, покинет УПЛ. Десна остается

Недавно в СМИ была растиражирована информация о возможном снятии с УПЛ из-за финансовых проблем «Олимпика» и «Десны». Дыма без огня не бывает, однако в данной информации – лишь половина правды. По сводкам Sport.ua из Дома Футбола, ситуация с «Олимпиком», действительно, плачевная, чего нельзя сказать о ситуации с «Десной».

По данным нашего источника, донецкий клуб «на 97 процентов не будет выступать в новом сезоне в УПЛ». Причина – озвученные выше финансовые проблемы, а также пятилетний «бан» от УАФ для президента «олимпийцев» Влада Гельзина. Вопрос с участием, точнее, с неучастием дончан в высшем дивизионе должен решиться в ближайшие дни. Причем речь идет не о добровольном понижении в классе, а якобы о расформировании клуба.

В случае, если эта информация подтвердится, место «Олимпика» в УПЛ займет «Минай», который стал худшей командой лиги по итогам минувшего сезона и понизился в классе. Иных кандидатов на возможное вакантное место, окромя закарпатского клуба, как нас заверили, в УАФ не рассматривают.

С «Десной» все не так печально. Проблемы финансового характера у клуба есть, но они не столь критичны, как у «ведомства» Гельзина. По утверждению нашего инсайдера, «Десна» в новом сезоне будет играть в УПЛ. Просто черниговский клуб «решил отказаться от некоторых возрастных футболистов и будет в дальнейшем делать ставку на молодежь».