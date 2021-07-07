Олимпик, скорее всего, покинет УПЛ. Десна остается

В случае ухода дончан, их место в «вышке» займет «Минай»

  • 07.07.2021 10:37
  • 3393 просмотра
  • 7 комментариев
Олимпик, скорее всего, покинет УПЛ. Десна остается
© ФК Олимпик Донецк

Недавно в СМИ была растиражирована информация о возможном снятии с УПЛ из-за финансовых проблем «Олимпика» и «Десны». Дыма без огня не бывает, однако в данной информации – лишь половина правды. По сводкам Sport.ua из Дома Футбола, ситуация с «Олимпиком», действительно, плачевная, чего нельзя сказать о ситуации с «Десной».

По данным нашего источника, донецкий клуб «на 97 процентов не будет выступать в новом сезоне в УПЛ». Причина – озвученные выше финансовые проблемы, а также пятилетний «бан» от УАФ для президента «олимпийцев» Влада Гельзина. Вопрос с участием, точнее, с неучастием дончан в высшем дивизионе должен решиться в ближайшие дни. Причем речь идет не о добровольном понижении в классе, а якобы о расформировании клуба.

В случае, если эта информация подтвердится, место «Олимпика» в УПЛ займет «Минай», который стал худшей командой лиги по итогам минувшего сезона и понизился в классе. Иных кандидатов на возможное вакантное место, окромя закарпатского клуба, как нас заверили, в УАФ не рассматривают.

С «Десной» все не так печально. Проблемы финансового характера у клуба есть, но они не столь критичны, как у «ведомства» Гельзина. По утверждению нашего инсайдера, «Десна» в новом сезоне будет играть в УПЛ. Просто черниговский клуб «решил отказаться от некоторых возрастных футболистов и будет в дальнейшем делать ставку на молодежь».

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    leccinum
    online
      leccinum, 07.07.2021 11:25
    +3
    Trasher311987, 07.07.2021 11:04
    Они ж типо место в Упл последнее заняли и если бы у них не выходило то вроде тогда клуб первой лиги, так по регламенту вроде
    и что?
    по итогам сезона 20/21 они вылетели из УПЛ? вылетели. куда? в первую лигу.
    все, точка.
    в любом случае, этот момент должен быть прописан в регламенте. а пока этого нет, справедливее было бы предложить место следующему из первой лиги. или плей-офф
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2021 11:22
    0
    Минай в вышку-это нарушение спортивного принципа,попахивает очередной уголовщиной от наших футбольных властей
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 11:04
    +2
    leccinum, 07.07.2021 10:53
    а чому “Контрабас”? чому не хтось з першої ліги?
    Они ж типо место в Упл последнее заняли и если бы у них не выходило то вроде тогда клуб первой лиги, так по регламенту вроде
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 07.07.2021 10:57
    +4
    leccinum, 07.07.2021 10:53
    а чому “Контрабас”? чому не хтось з першої ліги?
    Вот мне тоже интересно. Пусть спарринг проведут и выявят, кто более достоин.
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 07.07.2021 10:53
    +5
    а чому “Контрабас”? чому не хтось з першої ліги?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 10:42
    +7
    Замість букмекерів зайдуть контрабандисти... Навіть не знаю, що краще...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 10:36
    +13
    Альтком под санкциями.
    Жаль Олимпик.
    Но Минай это дичь честно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 10:36
    +13
    Альтком под санкциями.
    Жаль Олимпик.
    Но Минай это дичь честно.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 10:42
    +7
    Замість букмекерів зайдуть контрабандисти... Навіть не знаю, що краще...
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 07.07.2021 10:53
    +5
    а чому “Контрабас”? чому не хтось з першої ліги?
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 07.07.2021 10:57
    +4
    leccinum, 07.07.2021 10:53
    а чому “Контрабас”? чому не хтось з першої ліги?
    Вот мне тоже интересно. Пусть спарринг проведут и выявят, кто более достоин.
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 07.07.2021 11:25
    +3
    Trasher311987, 07.07.2021 11:04
    Они ж типо место в Упл последнее заняли и если бы у них не выходило то вроде тогда клуб первой лиги, так по регламенту вроде
    и что?
    по итогам сезона 20/21 они вылетели из УПЛ? вылетели. куда? в первую лигу.
    все, точка.
    в любом случае, этот момент должен быть прописан в регламенте. а пока этого нет, справедливее было бы предложить место следующему из первой лиги. или плей-офф
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 11:04
    +2
    leccinum, 07.07.2021 10:53
    а чому “Контрабас”? чому не хтось з першої ліги?
    Они ж типо место в Упл последнее заняли и если бы у них не выходило то вроде тогда клуб первой лиги, так по регламенту вроде
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2021 11:22
    0
    Минай в вышку-это нарушение спортивного принципа,попахивает очередной уголовщиной от наших футбольных властей
    Ссылка
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