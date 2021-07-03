Источник: Десна и Олимпик покинут УПЛ, их заменят Минай и Металлист

Журналист программы «Футбольный формат» Олег Ящук сообщил, что черниговская «Десна» и донецкий «Олимпик» покинут УПЛ.
Причиной является то, что черниговский и донецкий клубы имеют очень серьезные финансовые проблемы.
Эти два клуба заменят «Минай» (вылетевший из УПЛ в прошлом сезоне) и возрожденный «Металлист» под руководством Александра Ярославского.
Олег Ящук: «Клубный футбол впечатляет! Cплошные интриги и сенсации. На данный момент ситуация следующая: «Десна» и «Олимпик» покидают УПЛ из-за глобальных финансовых проблем. Словом, из-за краха. Особенно плачевная картина у черниговцев. Их представители уже отправились в Москву к главному акционеру. Последний шанс, надежда теплится.
Сейчас наиболее близки, чтобы их заменить, «Минай» (об этом уже сообщалось) и «Металлист» Ярославского. Вот такие горячие инсайды. Переговоры еще продолжаются. Но, все равно, будет очень обидно терять такие клубы».
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Просто мне не понятна позиция правительства по отношению к откровенному мошеннику на довольно высокой государственной должности
Все , закрываю тему
Просто зеля там же обещал посадки - если не павелку то кого ?
Просто зеля там же обещал посадки - если не павелку то кого ?
Это ж капец какой удар по репутации , даже порох это понял
Яруды там всякие обыгрывали - обыгрывали - можно и в ЛЧ
Яруды там всякие обыгрывали - обыгрывали - можно и в ЛЧ
Это ж капец какой удар по репутации , даже порох это понял
Яруды там всякие обыгрывали - обыгрывали - можно и в ЛЧ
В УЕФА пендаля вставят если кто через лигу прыгнет
Десна?
А может сразу Кривбасс-95??!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.