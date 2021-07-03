Источник: Десна и Олимпик покинут УПЛ, их заменят Минай и Металлист

Журналист программы «Футбольный формат» Олег Ящук сообщил, что черниговская «Десна» и донецкий «Олимпик» покинут УПЛ.

Причиной является то, что черниговский и донецкий клубы имеют очень серьезные финансовые проблемы.

Эти два клуба заменят «Минай» (вылетевший из УПЛ в прошлом сезоне) и возрожденный «Металлист» под руководством Александра Ярославского.

Олег Ящук: «Клубный футбол впечатляет! Cплошные интриги и сенсации. На данный момент ситуация следующая: «Десна» и «Олимпик» покидают УПЛ из-за глобальных финансовых проблем. Словом, из-за краха. Особенно плачевная картина у черниговцев. Их представители уже отправились в Москву к главному акционеру. Последний шанс, надежда теплится.

Сейчас наиболее близки, чтобы их заменить, «Минай» (об этом уже сообщалось) и «Металлист» Ярославского. Вот такие горячие инсайды. Переговоры еще продолжаются. Но, все равно, будет очень обидно терять такие клубы».