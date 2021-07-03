Источник: Десна и Олимпик покинут УПЛ, их заменят Минай и Металлист

В украинском футболе все очень сложно: Олег Ящук сообщил интересные новости

  • 03.07.2021 19:59
  • 9462 просмотра
  • 48 комментариев
Источник: Десна и Олимпик покинут УПЛ, их заменят Минай и Металлист
© ФК Металлист. Открытие фан-шопа

Журналист программы «Футбольный формат» Олег Ящук сообщил, что черниговская «Десна» и донецкий «Олимпик» покинут УПЛ.

Причиной является то, что черниговский и донецкий клубы имеют очень серьезные финансовые проблемы.

Эти два клуба заменят «Минай» (вылетевший из УПЛ в прошлом сезоне) и возрожденный «Металлист» под руководством Александра Ярославского.

Олег Ящук: «Клубный футбол впечатляет! Cплошные интриги и сенсации. На данный момент ситуация следующая: «Десна» и «Олимпик» покидают УПЛ из-за глобальных финансовых проблем. Словом, из-за краха. Особенно плачевная картина у черниговцев. Их представители уже отправились в Москву к главному акционеру. Последний шанс, надежда теплится.

Сейчас наиболее близки, чтобы их заменить, «Минай» (об этом уже сообщалось) и «Металлист» Ярославского. Вот такие горячие инсайды. Переговоры еще продолжаются. Но, все равно, будет очень обидно терять такие клубы».

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(22 голоса)

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Комментарии
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:56
    0
    Puppet_master, 03.07.2021 20:51
    Нема в мене такого твого посту (Вибачаюсь за постійно) але навіщо тут політика, зараз?
    Не нужна она
    Просто мне не понятна позиция правительства по отношению к откровенному мошеннику на довольно высокой государственной должности
    Все , закрываю тему
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 03.07.2021 20:51
    +1
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:46
    Покажи до этого поста хоть один мой пост , где я упоминал зеленского или петю
    Просто зеля там же обещал посадки - если не павелку то кого ?
    Нема в мене такого твого посту (Вибачаюсь за постійно) але навіщо тут політика, зараз?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 03.07.2021 20:48
    +2
    Ярославкий с нарушением всех спортивных принципов, фу
    Ссылка
    Ярослав Черняев
    online
      Ярослав Черняев, 03.07.2021 20:48
    0
    roman75zpr, 03.07.2021 20:11
    Следующая новость от него будет про Металлист в Лиге чемпионов...
    Вместо Ман Сити с Гвардиолой. который не выполнил задание во выигрышу ЛЧ?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2021 20:47
    +5
    Ну добре вже Минай. Там ніби за регламентом так має бути. Ну але яким чином Металіст? А решта 13 клубів першої ліги?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:46
    +1
    Puppet_master, 03.07.2021 20:44
    Але ти "розумний" троль, чому ти постійно політику приплітаєш ? іди до свого дружбана "макс три топора" щастя вам да любові! Завжди срач розводиш
    Покажи до этого поста хоть один мой пост , где я упоминал зеленского или петю
    Просто зеля там же обещал посадки - если не павелку то кого ?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 03.07.2021 20:45
    +4
    як казав Бєлік, базар-ліга
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 03.07.2021 20:44
    +4
    Треш...
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 03.07.2021 20:44
    -4
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:35
    Удивляюсь, как зеленский терпит такой зашквар как павелка
    Это ж капец какой удар по репутации , даже порох это понял
    Але ти "розумний" троль, чому ти постійно політику приплітаєш ? іди до свого дружбана "макс три топора" щастя вам да любові! Завжди срач розводиш
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:40
    -6
    Igorok Киев, 03.07.2021 20:38
    ага, конечно, раз ты так сказал значит так и есть, мега клуб
    Василий, я где то написал про мега клуб!? Или ты в одном вагоне с Жекафанни!?
    Ссылка
    ENJOY-
    online
      ENJOY-, 03.07.2021 20:40
    -5
    люблю получать по ночам в пукан
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 03.07.2021 20:39
    +8
    Источник: Суркис и Геллер покинут клубы, их заменят Джордж Клуни и Барак Обама
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 03.07.2021 20:38
    -1
    МКГ возвращается
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 03.07.2021 20:38
    +5
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:34
    Вася, Металлист уже сейчас не хуже половины сброда в УПЛ
    ага, конечно, раз ты так сказал значит так и есть, мега клуб
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:37
    -4
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:35
    Та лучше , чего уж мелочится
    Яруды там всякие обыгрывали - обыгрывали - можно и в ЛЧ
    Не, Вася-2, я свое мнение выразил уже.. читай внимательно и не трынди понапрасну
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:35
    +8
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:34
    Вася, Металлист уже сейчас не хуже половины сброда в УПЛ
    Та лучше , чего уж мелочится
    Яруды там всякие обыгрывали - обыгрывали - можно и в ЛЧ
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:35
    0
    marko2020, 03.07.2021 20:32
    Бабло решает всё в нашей стране, чему ты удивляешься
    Удивляюсь, как зеленский терпит такой зашквар как павелка
    Это ж капец какой удар по репутации , даже порох это понял
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:34
    -8
    Igorok Киев, 03.07.2021 20:33
    Металлолом пока что
    Вася, Металлист уже сейчас не хуже половины сброда в УПЛ
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:34
    +5
    Puppet_master, 03.07.2021 20:30
    А по якому принципу ФК"Львів"?
    Денег павелке занесли
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:33
    -6
    Puppet_master, 03.07.2021 20:25
    Амбіції там зашкалюють, можливо ввалитесь, і трохі ДК, ШД палкі в колеса повставляєте
    Было бы окуенно
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 03.07.2021 20:06
    +24
    Причем тут металлист? Что он употребляет?
    Ссылка
    Real20
      Real20, 03.07.2021 20:09
    +21
    Как Металлист со 2 й Лиги в высшую попадет...Что за бред
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 03.07.2021 20:11
    +17
    Следующая новость от него будет про Металлист в Лиге чемпионов...
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 03.07.2021 20:06
    +14
    Со второй лиги в высшую.... вот это поворот
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:29
    +11
    А по какому принципу Металлист ?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 03.07.2021 20:10
    +10
    летять утки источник инстаграм
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 03.07.2021 20:39
    +8
    Источник: Суркис и Геллер покинут клубы, их заменят Джордж Клуни и Барак Обама
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:35
    +8
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:34
    Вася, Металлист уже сейчас не хуже половины сброда в УПЛ
    Та лучше , чего уж мелочится
    Яруды там всякие обыгрывали - обыгрывали - можно и в ЛЧ
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 03.07.2021 20:25
    +8
    Це трындец!Металлист в вышку?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 03.07.2021 20:26
    +7
    Шо он несёт?
    В УЕФА пендаля вставят если кто через лигу прыгнет
    Ссылка
    Ihor Schtoma
    online
      Ihor Schtoma, 03.07.2021 20:13
    +7
    Сьогодні в Києві побачив, що магазин мережі "Пчелка" закрився. Мабуть з Олімпіком таки правда.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 03.07.2021 20:32
    +6
    Funny__Cat_, 03.07.2021 20:29
    А по какому принципу Металлист ?
    Бабло решает всё в нашей стране, чему ты удивляешься
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.07.2021 20:25
    +6
    Ладно Металлист.
    Десна?
    А может сразу Кривбасс-95??!
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 03.07.2021 20:20
    +6
    Базар лига
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.07.2021 20:47
    +5
    Ну добре вже Минай. Там ніби за регламентом так має бути. Ну але яким чином Металіст? А решта 13 клубів першої ліги?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 03.07.2021 20:38
    +5
    -_-ENJOY-_-, 03.07.2021 20:34
    Вася, Металлист уже сейчас не хуже половины сброда в УПЛ
    ага, конечно, раз ты так сказал значит так и есть, мега клуб
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 03.07.2021 20:34
    +5
    Puppet_master, 03.07.2021 20:30
    А по якому принципу ФК"Львів"?
    Денег павелке занесли
    Ссылка
    Max77
    online
      Max77, 03.07.2021 20:16
    +5
    Ганьба!!!!!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 03.07.2021 20:45
    +4
    як казав Бєлік, базар-ліга
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 03.07.2021 20:44
    +4
    Треш...
    Ссылка
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