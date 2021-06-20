УПЛ или Первая лига? Минай вышел из отпуска и готовится к сезону

Команда не знает, где продолжит выступления

  • 20.06.2021 12:51
  • 1387 просмотров
  • 3 комментария
УПЛ или Первая лига? Минай вышел из отпуска и готовится к сезону
© fcminaj.com

Футболисты «Миная» в конце недели вышли из отпуска и провели первую тренировку под руководством наставника Василия Кобина.

Недавно клуб объявил о возвращении Кобина, который был уволен в марте, однако команда все еще не знает, где будет выступать в сезоне 2021/22.

«Минай» вылетел из УПЛ, но все еще надеется, что сможет заменить в элите «Олимпик».

«Олимпик» получил аттестат на сезон, но владелец клуба Владислав Гельзин все еще не определился, продолжит ли команда существование.

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Источник — ФК Минай

(3 голоса)

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Комментарии
    var
    online
      var, 20.06.2021 13:30
    0
    Это в Кишварде ждут, а не в селе Минай.
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 20.06.2021 13:15
    0
    Яка УПЛ? Ліга чемпіонів!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 13:13
    0
    Какая УПЛ??!
    Минтай соснул тунца!
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 13:30
    0
    Это в Кишварде ждут, а не в селе Минай.
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 20.06.2021 13:15
    0
    Яка УПЛ? Ліга чемпіонів!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.06.2021 13:13
    0
    Какая УПЛ??!
    Минтай соснул тунца!
    Ссылка
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