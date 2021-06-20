УПЛ или Первая лига? Минай вышел из отпуска и готовится к сезону

Футболисты «Миная» в конце недели вышли из отпуска и провели первую тренировку под руководством наставника Василия Кобина.

Недавно клуб объявил о возвращении Кобина, который был уволен в марте, однако команда все еще не знает, где будет выступать в сезоне 2021/22.

«Минай» вылетел из УПЛ, но все еще надеется, что сможет заменить в элите «Олимпик».

«Олимпик» получил аттестат на сезон, но владелец клуба Владислав Гельзин все еще не определился, продолжит ли команда существование.