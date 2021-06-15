Владислав ГЕЛЬЗИН: «У нас есть дедлайн по решению о будущем клуба»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о том, когда клуб определится со своим будущим для выступлений в УПЛ.
«Завтра мы планируем провести совещание по этому вопросу, после которого появится определенность.
Дедлайн по срокам? Конечно, он у нас есть. Потому что 20 июня команде тогда нужно будет выйти из отпуска и готовиться к началу нового чемпионата», - сказал Гельзин.
Напомним, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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