ОФИЦИАЛЬНО. Президент Олимпика Гельзин дисквалифицирован на 5 лет

КДК УАФ дисквалифицировал президента «Олимпика» Владислава Гельзина на 5 лет.

Поводом стало поведение Гельзина после матча УПЛ против «Шахтера». Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату (рефери во время матча отменили гол «Олимпика»), а также матерился во время флэш-интервью.

К 5 годам дисквалификации добавили еще 5 лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен.

О решении рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

«УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с «Шахтером».

«Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет».

«Решение может быть оспорено в порядке апелляции, а после этого в Лозанне», - сказал Грищенко.