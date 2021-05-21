ОФИЦИАЛЬНО. Президент Олимпика Гельзин дисквалифицирован на 5 лет

Президент «Олимпика» получил наказание от УАФ

  • 21.05.2021 16:06
  • 2523 просмотра
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Олимпика Гельзин дисквалифицирован на 5 лет
© olimpik.com.ua

КДК УАФ дисквалифицировал президента «Олимпика» Владислава Гельзина на 5 лет.

Поводом стало поведение Гельзина после матча УПЛ против «Шахтера». Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату (рефери во время матча отменили гол «Олимпика»), а также матерился во время флэш-интервью.

К 5 годам дисквалификации добавили еще 5 лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен.

О решении рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

«УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с «Шахтером».

«Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет».

«Решение может быть оспорено в порядке апелляции, а после этого в Лозанне», - сказал Грищенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Vadim-77
    online
      Vadim-77, 21.05.2021 16:39
    -1
    Беспредел. Ручной песик Рината,- Павелко, показал всем, что будет, если будут открывать рот о том, что они вытворяют с украинским футболом....
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 21.05.2021 16:25
    +1
    Геля, держись!
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 21.05.2021 16:25
    +1
    -1 в упл, пустите с первой лиги лучше 4 команды вместо этих
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 21.05.2021 16:22
    -2
    Этот чмошник, из песочницы севидова, договорняки - их тема, почему не пожизненно?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.05.2021 16:22
    -3
    Дозаигрывался с каталами, идиот
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 21.05.2021 16:22
    +7
    Дибіли (((((. Я не дуже підтримую цю команду без імені .роду і вболівальників,але мужик реально вкладає бабки в футбол а ці дармоїди розвели корупцію по круче верховної ради.!!!!Ну назвав речі своїми іменами але за таке 5 років."!!!!
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    bonv
    online
      bonv, 21.05.2021 16:16
    0
    Чекаємо на хід у відповідь.
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    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 21.05.2021 16:15
    +4
    5 лет? Ну ниxepa себе...
    Понятно, что Гельзин на 100% не прав, но это как-то прям слишком жестко
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    axylinam
    online
      axylinam, 21.05.2021 16:13
    -2
    Зозуля прибежал с трибун и пинал судью ногами и практически не был наказан,а тут без физического насилия дали пять лет,нашим футболом точно руководят коррупционеры и уголовники
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    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 21.05.2021 16:11
    -8
    мало!
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 21.05.2021 16:22
    +7
    Дибіли (((((. Я не дуже підтримую цю команду без імені .роду і вболівальників,але мужик реально вкладає бабки в футбол а ці дармоїди розвели корупцію по круче верховної ради.!!!!Ну назвав речі своїми іменами але за таке 5 років."!!!!
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 21.05.2021 16:15
    +4
    5 лет? Ну ниxepa себе...
    Понятно, что Гельзин на 100% не прав, но это как-то прям слишком жестко
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 21.05.2021 16:25
    +1
    Геля, держись!
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 21.05.2021 16:25
    +1
    -1 в упл, пустите с первой лиги лучше 4 команды вместо этих
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.05.2021 16:16
    0
    Чекаємо на хід у відповідь.
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