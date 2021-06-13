Защитник Днепра-1 близок к переходу в греческий ПАОК

Греческий ПАОК активно интересуется защитником «Днепра-1» Лукасом Тейлором.
Контракт бразильца с «Днепром-1» рассчитан до июля этого года, после чего Тейлор станет свободным агентом. Сообщается, что переговоры ПАОКа с футболистом находятся на завершающей стадии.
В прошедшем сезоне Тейлор в составе «Днепра-1» провел 24 матча, отметившись двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется донецкий «Шахтер».
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Источник — Sportime
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