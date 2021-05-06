Шахтер заинтересовался футболистом Днепра-1

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время может усилить конкуренцию на позиции правого защитника. 26-летний бразильский правый защитник «Днепра-1» Лукас Тейлор заинтересовал скаутов донецкого клуба.

Учитывая селекционную симпатию к бразильским футболистам, дончане пристально следили за игрой Тейлора сразу после его перехода в «Днепр-1». Еще больше игра легионера понравилась представителям «горняков» после недавнего матча «Шахтера» против «Днепра-1», в котором днепряне проиграли 1:2, однако единственный свой гол «Днепр-1» забил после голевого паса Тейлора на Алексея Хобленко. Также бразилец несколькими удачными действиями оставлял не у дел защитника «Шахтера» Давида Хочолаву.

Учитывая, что контракт с Тейлором у «Днепра-1» заканчивается в конце июня нынешнего года, «горняки» могут заполучить бразильца на правах свободного агента. Работа в этом направлении уже ведется.

В нынешнем сезоне Тейлор провел в составе «Днепра-1» 24 матча во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.

Лукас — воспитанник бразильского клуба «Палмейрас». Выступал за бразильские команды «Крисиума», «Парана», «Ред Булл Бразил», «Пайсанаду», «Ботафогу» и «Боа». В 2018 году Лукас выступал за ФК «Львов», потом играл за португальский «Эшторил», а в 2020 году подписал контракт с «Днепром-1».