Четыре игрока Мариуполя поедут на летние сборы с Шахтером

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби планирует взять на летние сборы несколько игроков, которые на правах аренды выступали в «Мариуполе». По информации Sport.ua, на первый сбор с «горняками» отправятся четыре игрока – Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко и Даниил Сикан.

Эту информацию подтвердил наставник «Мариуполя» Остап Маркевич. «На данный момент, я знаю, что на сборы с «Шахтером» поедут Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан. Это целая группа основных игроков нашей команды. Поэтому все будет зависеть от того, кто вернется в «Мариуполь». От этого будем отталкиваться», - отметил Маркевич, комментируя комплектацию команды на следующий сезон.