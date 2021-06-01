Четыре игрока Мариуполя поедут на летние сборы с Шахтером

Роберто Де Дзерби хочет увидеть в деле молодежь

  • 01.06.2021 12:24
  • 1300 просмотров
  • 1 комментарий
Четыре игрока Мариуполя поедут на летние сборы с Шахтером
© ФК Мариуполь. Артем Бондаренко

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби планирует взять на летние сборы несколько игроков, которые на правах аренды выступали в «Мариуполе». По информации Sport.ua, на первый сбор с «горняками» отправятся четыре игрока – Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко и Даниил Сикан.

Эту информацию подтвердил наставник «Мариуполя» Остап Маркевич. «На данный момент, я знаю, что на сборы с «Шахтером» поедут Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан. Это целая группа основных игроков нашей команды. Поэтому все будет зависеть от того, кто вернется в «Мариуполь». От этого будем отталкиваться», - отметил Маркевич, комментируя комплектацию команды на следующий сезон.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:46
    0
    Долгожданное усиление?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 12:46
    0
    Долгожданное усиление?
    Ссылка
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