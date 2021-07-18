Форвард Металлиста 1925 вошел в тренерский штаб клуба

Игрок ФК «Металлист 1925» Михаил Стороженко завершил профессиональную карьеру футболиста и продолжит работать в клубе в качестве ассистента тренера по физической подготовке.
За пять лет в футболке «желто-синих» Михаил Стороженко провел 51 матч, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.
Сейчас Андрей Шабалин и Михаил Стороженко проходят обучение для получения соответствующих тренерских лицензий УАФ.
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Источник — ФК Металлист 1925
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