Форвард Металлиста 1925 вошел в тренерский штаб клуба

Михаил Стороженко завершил карьеру игрока и стал ассистентом тренера по физической подготовке

  • 18.07.2021 15:15
  • 1240 просмотров
  • 1 комментарий
Форвард Металлиста 1925 вошел в тренерский штаб клуба
© fc-metalist.com. Михаил Стороженко

Игрок ФК «Металлист 1925» Михаил Стороженко завершил профессиональную карьеру футболиста и продолжит работать в клубе в качестве ассистента тренера по физической подготовке.

За пять лет в футболке «желто-синих» Михаил Стороженко провел 51 матч, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Сейчас Андрей Шабалин и Михаил Стороженко проходят обучение для получения соответствующих тренерских лицензий УАФ.

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Источник — ФК Металлист 1925

(5 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.07.2021 15:39
    +5
    Хороший форвард с 1 голом
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.07.2021 15:39
    +5
    Хороший форвард с 1 голом
    Ссылка
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