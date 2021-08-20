ОФИЦИАЛЬНО. Десна арендовала Болбата

«Десна» официально сообщила о подписании защитника «Шахтера» Сергея Болбата. Речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере.
Болбат уже тренируется с «Десной», и уже в воскресенье, 22 августа сможет дебютировать за свой новый клуб в матче УПЛ против киевского «Динамо».
В составе «Десны» Болбат будет выступать под 7-м номером. Его контракт с «Шахтером» истекает летом 2022 года, поэтому в донецкий клуб 28-летний игрок, скорее всего, уже не вернется.
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Источник — ФК Десна
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