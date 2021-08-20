ОФИЦИАЛЬНО. Десна арендовала Болбата

Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в Чернигове

  • 20.08.2021 16:50
  • 1818 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Десна арендовала Болбата
© ФК Десна. Сергей Болбат

«Десна» официально сообщила о подписании защитника «Шахтера» Сергея Болбата. Речь идет об аренде, а не о полноценном трансфере.

Болбат уже тренируется с «Десной», и уже в воскресенье, 22 августа сможет дебютировать за свой новый клуб в матче УПЛ против киевского «Динамо».

В составе «Десны» Болбат будет выступать под 7-м номером. Его контракт с «Шахтером» истекает летом 2022 года, поэтому в донецкий клуб 28-летний игрок, скорее всего, уже не вернется.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — ФК Десна

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KARABAS55
    KARABAS55, 20.08.2021 17:16
    +1
    Я до этого тоже не понимал, почему его не отдадут в аренду или не продадут. Он хороший футболист, и усилит любой клуб не только в УПЛ, но и пост советские страны
    Ссылка
    catfelix
    online
    catfelix, 20.08.2021 17:11
    -3
    andre simon, 20.08.2021 16:59
    Кротам нужно скинуть весь хлам в другие клубы иначе капут.
    деньги надо высраться в публичном месте, иначе капут
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 20.08.2021 17:00
    -2
    Да. Так можуть і за чемпіонство поборотися. Склад покручє чим в Дінамо і майже, як в шахтаря
    Ссылка
    andre simon
    andre simon, 20.08.2021 16:59
    -7
    Кротам нужно скинуть весь хлам в другие клубы иначе капут.
    Ссылка
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