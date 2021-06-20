ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Шахтера подписал контракт с Мариуполем

Первым летним новичком ФК «Мариуполь» стал Никита Турбаевский. Голкипер будет выступать за приазовскую команду на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Вратарь Никита Турбаевский родился 12 марта 2002 года в Донецке. Воспитанник академии ФК «Шахтер». Рост – 193 см, вес – 83 кг.

С 2018 года выступал за юношескую команду «Шахтера» (23 матча). В минувшем сезоне Никита провел 22 игры (20 пропущенных мячей, 8 матчей на ноль). В активе голкипера 3 матча за юношескую сборную Украины. 19-летний Турбаевский выступает за молодежную сборную Украины (2 матча).