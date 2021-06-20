ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Шахтера подписал контракт с Мариуполем

Никита Турбаевский будет играть в Мариуполе один год на правах аренды

  • 20.06.2021 20:20
  • 6623 просмотра
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Шахтера подписал контракт с Мариуполем
© ФК Мариуполь. Никита Турбаевский

Первым летним новичком ФК «Мариуполь» стал Никита Турбаевский. Голкипер будет выступать за приазовскую команду на правах аренды. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Вратарь Никита Турбаевский родился 12 марта 2002 года в Донецке. Воспитанник академии ФК «Шахтер». Рост – 193 см, вес – 83 кг.

С 2018 года выступал за юношескую команду «Шахтера» (23 матча). В минувшем сезоне Никита провел 22 игры (20 пропущенных мячей, 8 матчей на ноль). В активе голкипера 3 матча за юношескую сборную Украины. 19-летний Турбаевский выступает за молодежную сборную Украины (2 матча).

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Источник — ФК Мариуполь

(4 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 21:31
    0
    Пусть парень проявляет себя пока в Мариуполе, а если всё супер будет Шахтёр всё видит.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 21:30
    +1
    Удачи!
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.06.2021 21:30
    0
    Igorok Киев, 20.06.2021 21:08
    Арендуполь - это неудачники с Шахтера - Шахта-2, у кротов в приоритете всякие педринье и хачипури, своих не ценят.
    Ну неудачники только те кто в итоге не с прогрессируют, Зубков он в сборной играет, да и Малиновский тоже с Шахтера.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.06.2021 21:08
    +4
    Maks23, 20.06.2021 20:47
    Начало положено..ждём человек 15 в мариуполе с шахтёра..
    Арендуполь - это неудачники с Шахтера - Шахта-2, у кротов в приоритете всякие педринье и хачипури, своих не ценят.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 20.06.2021 21:07
    +5
    На его лице все написано
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.06.2021 21:07
    +4
    Блін, а я вже подумав, що П'ятов в Шахтарі вже своє відіграв...
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 20.06.2021 21:06
    +3
    Пердинь разных накупили, а украинцев в арендуполь
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 20.06.2021 20:48
    +4
    Ахахах, ніколи такого не було, і ось знову
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.06.2021 20:47
    +4
    Начало положено..ждём человек 15 в мариуполе с шахтёра..
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 20.06.2021 20:34
    +8
    не удивительно!накупили шмотья из-за бугра,теперь своих с команды отправят в арендуполь!
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 20.06.2021 20:24
    +9
    Арендуполь, хм, ось нiколи такого не було
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 20.06.2021 20:24
    +9
    Арендуполь, хм, ось нiколи такого не було
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 20.06.2021 20:34
    +8
    не удивительно!накупили шмотья из-за бугра,теперь своих с команды отправят в арендуполь!
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 20.06.2021 21:07
    +5
    На его лице все написано
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.06.2021 21:08
    +4
    Maks23, 20.06.2021 20:47
    Начало положено..ждём человек 15 в мариуполе с шахтёра..
    Арендуполь - это неудачники с Шахтера - Шахта-2, у кротов в приоритете всякие педринье и хачипури, своих не ценят.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.06.2021 21:07
    +4
    Блін, а я вже подумав, що П'ятов в Шахтарі вже своє відіграв...
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 20.06.2021 20:48
    +4
    Ахахах, ніколи такого не було, і ось знову
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.06.2021 20:47
    +4
    Начало положено..ждём человек 15 в мариуполе с шахтёра..
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 20.06.2021 21:06
    +3
    Пердинь разных накупили, а украинцев в арендуполь
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 21:30
    +1
    Удачи!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 21:31
    0
    Пусть парень проявляет себя пока в Мариуполе, а если всё супер будет Шахтёр всё видит.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.06.2021 21:30
    0
    Igorok Киев, 20.06.2021 21:08
    Арендуполь - это неудачники с Шахтера - Шахта-2, у кротов в приоритете всякие педринье и хачипури, своих не ценят.
    Ну неудачники только те кто в итоге не с прогрессируют, Зубков он в сборной играет, да и Малиновский тоже с Шахтера.
    Ссылка
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