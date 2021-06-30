ОФИЦИАЛЬНО: Назарий Русин стал игроком Днепра-1

Очередным новичком СК «Днепр-1» стал 22-летний украинский нападающий Назарий Русин, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Футболист будет защищать цвета «Днепра-1» на правах годичной аренды.

Назарий Русин родился 25 октября 1998 во Львовской области и является воспитанником ДЮСШ «Львов». С 2016 года выступал с киевское «Динамо» (УПЛ — 33 матча, 7 голов. Кубок Украины 2 матча, 1 гол, еврокубки — 6 матчей, 1 гол, U-21 — 51 матч, 26 голов, U-19 — 25 матчей, 20 голов), откуда дважды отправлялся в аренду в луганскую «Зарю» (УПЛ — 14 матчей, 5 голов, еврокубки — 3 матча, 2 гола) и польскую «Легию» (1 матч в Кубке Польши).

За юношеские сборные Украины разных возрастов провел 23 матча, забил 9 мячей.

Ориентировочная стоимость Русина оценивается в €600 тысяч.