ОФИЦИАЛЬНО: Назарий Русин стал игроком Днепра-1

Форвард киевского «Динамо» будет защищать цвета днепровского клуба на правах аренды

  • 30.06.2021 11:16
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ОФИЦИАЛЬНО: Назарий Русин стал игроком Днепра-1
© СК Днепр-1. Назарий Русин

Очередным новичком СК «Днепр-1» стал 22-летний украинский нападающий Назарий Русин, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Футболист будет защищать цвета «Днепра-1» на правах годичной аренды.

Назарий Русин родился 25 октября 1998 во Львовской области и является воспитанником ДЮСШ «Львов». С 2016 года выступал с киевское «Динамо» (УПЛ — 33 матча, 7 голов. Кубок Украины  2 матча, 1 гол, еврокубки — 6 матчей, 1 гол, U-21 — 51 матч, 26 голов, U-19 — 25 матчей, 20 голов), откуда дважды отправлялся в аренду в луганскую «Зарю» (УПЛ — 14 матчей, 5 голов, еврокубки — 3 матча, 2 гола) и польскую «Легию» (1 матч в Кубке Польши).

За юношеские сборные Украины разных возрастов провел 23 матча, забил 9 мячей.

Ориентировочная стоимость Русина оценивается в €600 тысяч.

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Источник — СК Днепр-1

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