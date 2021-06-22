ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек киевского Динамо перешел в клуб из Нидерландов

Датчанин Миккель Дуэлунд подписал контракт с клубом НЕК Неймеген

  • 22.06.2021 16:45
  • 3843 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек киевского Динамо перешел в клуб из Нидерландов
© НЕК Неймеген. Миккель Дуэлунд

Датский легионер Миккель Дуэлунд, игравший за «Динамо», подписал контракт с клубом НЕК Неймеген из Нидерландов.

23-летний хавбек будет выступать за НЕК на правах аренды один сезон. У клуба из Неймегена будет опция выкупа атакующего полузащитника.

Датчанин, родившийся в Орхусе, в июле 2011 года пришел в молодежную академию датского клуба «Мидтъюлланд», а дебютировал за первую команду в сезоне 2014/15. Проведя более 120 игр, Дуэлунд перешел в киевское «Динамо» в августе 2018 года.

С той поры 23-летний полузащитник провел за чемпионов Украины 26 матчей, отметившись двумя голами в воротах «Миная» в полуфинале Кубка Украины. Однако в Киеве Дуэлунд сломал лодыжку, и эта травма отбросила его назад. У него не получилось вернуться в основной состав, и теперь Миккель имеет шанс набрать ритм и снова обратить на себя внимание, считают в его новом клубе.

Миккель Дуэлунд с нетерпением ждет новых приключений в НЕК: «Я счастлив быть в Неймегене. Завтра первая тренировка, так что здорово, что я могу присоединиться к команде с первого момента сборов. Я реально с нетерпением жду матчей Эредивизии с НЕК и надеюсь сыграть в этом важную роль. Я слышал много хороших историй о клубе и не могу дождаться, чтобы начать игру».

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(8 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.06.2021 17:27
    +1
    Руку хоть не поломал когда подписывал контракт
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 22.06.2021 17:06
    0
    Циган на сборах должен избавиться от 10 игроков. И это правильное решение.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 16:55
    -1
    FunnyCat__, 22.06.2021 16:52
    Удачи Микки !
    Тут вопрос по ЗП ещё
    Кто ее платит и веских пропорциях ?
    микки
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 16:54
    +1
    поздравляю динамо, разгрузили з/п ведомость
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 22.06.2021 16:52
    +2
    Удачи Микки !
    Тут вопрос по ЗП ещё
    Кто ее платит и веских пропорциях ?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 22.06.2021 16:52
    +2
    Удачи Микки !
    Тут вопрос по ЗП ещё
    Кто ее платит и веских пропорциях ?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.06.2021 17:27
    +1
    Руку хоть не поломал когда подписывал контракт
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 22.06.2021 16:54
    +1
    поздравляю динамо, разгрузили з/п ведомость
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 22.06.2021 17:06
    0
    Циган на сборах должен избавиться от 10 игроков. И это правильное решение.
    Ссылка
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