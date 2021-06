ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек киевского Динамо перешел в клуб из Нидерландов

Датский легионер Миккель Дуэлунд, игравший за «Динамо», подписал контракт с клубом НЕК Неймеген из Нидерландов.

23-летний хавбек будет выступать за НЕК на правах аренды один сезон. У клуба из Неймегена будет опция выкупа атакующего полузащитника.

Датчанин, родившийся в Орхусе, в июле 2011 года пришел в молодежную академию датского клуба «Мидтъюлланд», а дебютировал за первую команду в сезоне 2014/15. Проведя более 120 игр, Дуэлунд перешел в киевское «Динамо» в августе 2018 года.

С той поры 23-летний полузащитник провел за чемпионов Украины 26 матчей, отметившись двумя голами в воротах «Миная» в полуфинале Кубка Украины. Однако в Киеве Дуэлунд сломал лодыжку, и эта травма отбросила его назад. У него не получилось вернуться в основной состав, и теперь Миккель имеет шанс набрать ритм и снова обратить на себя внимание, считают в его новом клубе.

Миккель Дуэлунд с нетерпением ждет новых приключений в НЕК: «Я счастлив быть в Неймегене. Завтра первая тренировка, так что здорово, что я могу присоединиться к команде с первого момента сборов. Я реально с нетерпением жду матчей Эредивизии с НЕК и надеюсь сыграть в этом важную роль. Я слышал много хороших историй о клубе и не могу дождаться, чтобы начать игру».

🗣 | ‘Very happy to be here and can’t wait for the season to start!’#WELKOMMIKKEL pic.twitter.com/lo5ZQpR2JS