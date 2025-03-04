Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
В клубном рейтинге УЕФА греческий клуб впереди донецкой команды
Донецкий Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу имеет некоторые шансы получить место в основном раунде одного из еврокубков из-за перераспределения квот.
Однако все зависит как от позиции горняков в УПЛ, так и от результатов конкурентов в таблице коэффициентов.
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У Шахтера есть реальные шансы на чемпионство в УПЛ. Отставание от Динамо по потерянным очкам сократилось до 5 баллов, и впереди – очный поединок украинских топ-команд.
Шахтеру требуется выполнение трех условий для получения прямого места в основном раунде ЛЧ 2025/26:
- Шахтер должен стать чемпионом Украины 2024/25.
- Победителем Лиги чемпионов 2024/25 должна стать команда, уже имеющая место в групповом раунде ЛЧ через свой национальный чемпионат.
- Шахтер должен быть самым рейтинговым клубом среди участников чемпионской квалификации.
Однако, для горняков ключевой проблемой является греческий Олимпиакос, за который выступает украинский форвард Роман Яремчук.
Греческий клуб лидирует в своем чемпионате с преимуществом в 5 очков. Если команда Яремчука выиграет национальный титул, она станет участником основного раунда ЛЧ, имея более высокий коэффициент, чем Шахтер. В этом случае даже чемпионство горняков в УПЛ не будет гарантировать им места в групповом этапе ЛЧ – придется проходить квалификацию.
Есть еще несколько команд, которые в рейтинге идут ниже Шахтера, но могут обойти его: Фенербахче (Турция), Копенгаген (Дания), Буде-Глимт (Норвегия).
Таким образом, для получения пропуска в основной раунд ЛЧ Шахтеру нужна не только победа в чемпионате Украины, но и благоприятные результаты в ЛЧ и национальных первенствах, а также неуспех Олимпиакоса в чемпионате Греции.
Топ-10 команд в 5-летнем рейтинге, претендующих на прямую путевку в основной раунд ЛЧ
Клубный рейтинг УЕФА 2025
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А коли шахтарям розказували про місце в рейтингу України- вони казали що то не суттєво.Вони самі все тягнуть