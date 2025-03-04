Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ

Донецкий Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу имеет некоторые шансы получить место в основном раунде одного из еврокубков из-за перераспределения квот.

Однако все зависит как от позиции горняков в УПЛ, так и от результатов конкурентов в таблице коэффициентов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У Шахтера есть реальные шансы на чемпионство в УПЛ. Отставание от Динамо по потерянным очкам сократилось до 5 баллов, и впереди – очный поединок украинских топ-команд.

Шахтеру требуется выполнение трех условий для получения прямого места в основном раунде ЛЧ 2025/26:

Шахтер должен стать чемпионом Украины 2024/25.

Победителем Лиги чемпионов 2024/25 должна стать команда, уже имеющая место в групповом раунде ЛЧ через свой национальный чемпионат.

Шахтер должен быть самым рейтинговым клубом среди участников чемпионской квалификации.

Однако, для горняков ключевой проблемой является греческий Олимпиакос, за который выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Греческий клуб лидирует в своем чемпионате с преимуществом в 5 очков. Если команда Яремчука выиграет национальный титул, она станет участником основного раунда ЛЧ, имея более высокий коэффициент, чем Шахтер. В этом случае даже чемпионство горняков в УПЛ не будет гарантировать им места в групповом этапе ЛЧ – придется проходить квалификацию.

Есть еще несколько команд, которые в рейтинге идут ниже Шахтера, но могут обойти его: Фенербахче (Турция), Копенгаген (Дания), Буде-Глимт (Норвегия).

Таким образом, для получения пропуска в основной раунд ЛЧ Шахтеру нужна не только победа в чемпионате Украины, но и благоприятные результаты в ЛЧ и национальных первенствах, а также неуспех Олимпиакоса в чемпионате Греции.

Топ-10 команд в 5-летнем рейтинге, претендующих на прямую путевку в основной раунд ЛЧ

Клубный рейтинг УЕФА 2025