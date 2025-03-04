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Лига чемпионов
04 марта 2025, 19:42 | Обновлено 04 марта 2025, 19:57
789
3

Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ

В клубном рейтинге УЕФА греческий клуб впереди донецкой команды

04 марта 2025, 19:42 | Обновлено 04 марта 2025, 19:57
789
3
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Донецкий Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу имеет некоторые шансы получить место в основном раунде одного из еврокубков из-за перераспределения квот.

Однако все зависит как от позиции горняков в УПЛ, так и от результатов конкурентов в таблице коэффициентов.

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У Шахтера есть реальные шансы на чемпионство в УПЛ. Отставание от Динамо по потерянным очкам сократилось до 5 баллов, и впереди – очный поединок украинских топ-команд.

Шахтеру требуется выполнение трех условий для получения прямого места в основном раунде ЛЧ 2025/26:

  • Шахтер должен стать чемпионом Украины 2024/25.
  • Победителем Лиги чемпионов 2024/25 должна стать команда, уже имеющая место в групповом раунде ЛЧ через свой национальный чемпионат.
  • Шахтер должен быть самым рейтинговым клубом среди участников чемпионской квалификации.

Однако, для горняков ключевой проблемой является греческий Олимпиакос, за который выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Греческий клуб лидирует в своем чемпионате с преимуществом в 5 очков. Если команда Яремчука выиграет национальный титул, она станет участником основного раунда ЛЧ, имея более высокий коэффициент, чем Шахтер. В этом случае даже чемпионство горняков в УПЛ не будет гарантировать им места в групповом этапе ЛЧ – придется проходить квалификацию.

Есть еще несколько команд, которые в рейтинге идут ниже Шахтера, но могут обойти его: Фенербахче (Турция), Копенгаген (Дания), Буде-Глимт (Норвегия).

Таким образом, для получения пропуска в основной раунд ЛЧ Шахтеру нужна не только победа в чемпионате Украины, но и благоприятные результаты в ЛЧ и национальных первенствах, а также неуспех Олимпиакоса в чемпионате Греции.

Топ-10 команд в 5-летнем рейтинге, претендующих на прямую путевку в основной раунд ЛЧ

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов статистические расклады Олимпиакос Пирей Роман Яремчук таблица коэффициентов УЕФА
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Фенербахче, Копенгаген, Буде Глімт це реальні суперники
Олімпіакос недосяжний.
Пора дирявцям робити аватарки Буде глімт
А коли шахтарям розказували про місце в рейтингу України- вони казали що то не суттєво.Вони самі все тягнуть
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-1
AK.228
Это катастрофа 
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-1
Andromed
ну Шахтаря і так багато сезонів підряд витягало суто місце в рейтингу, зараз напевно прийдеться знов кваліфікацію проходити
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-1
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