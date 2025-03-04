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Лига чемпионов
04 марта 2025, 19:15 | Обновлено 04 марта 2025, 19:28
1599
4

Куда попадут Шахтер и Динамо? Предполагаемый посев в еврокубках 2025/26

Горняков поставили в 1-ю корзину ЛЕ, киевлянам прогнозируют 3-ю корзину ЛЕ

04 марта 2025, 19:15 | Обновлено 04 марта 2025, 19:28
1599
4
Куда попадут Шахтер и Динамо? Предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

​Аналитики Football Rankings обновили предполагаемый посев для жеребьевки основного раунда еврокубков 2025/26.

Эксперты прогнозируют донецкому Шахтеру место во 1-й корзине основного раунда Лиги Европы 2025/26.

Специалисты ожидают увидеть киевское Динамо во 3-й корзине основного раунда Лиги Европы 2025/26.

В основном этапе двух других европейских турниров эксперты не видят ни одного украинского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сезоне 2025/26 основной раунд каждого еврокубкового турнира будет состоять из 36 команд без разделения на группы. Все соперники будут определяться одной жеребьевкой перед началом турнира.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы 36 команд распределят на 4 корзины по 9 клубов в соответствии с клубным рейтингом, тогда как в Лиге конференций будет 6 корзин по 6 команд.

По итогам жеребьевки каждая команда сыграет по два матча с представителями каждой корзины – один дома и один на выезде. В Лиге чемпионов и Лиге Европы запланировано 8 туров, а в Лиге конференций состоится 6 игровых дней.

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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apepa
динама точно попадёт в просак!
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0
AK.228
Все достаточно ровно в ЛЕ
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0
Andromed
ну хоч десь Шахтар буде серед лідерів, хоча і це не точно...
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-1
avk2307
Доиграть бы. А то на чепмионат среди клубов ехали, на ЛЧ и ЛЕ претендовали а  итоге дома еле еле с Левым берегом и Ворсклой ноги уносим
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-1
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