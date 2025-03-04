Две путевки в Лигу чемпионов. Кто лидеры в гонке за дополнительные пропуски

Две лучших страны в односезонном рейтинге УЕФА получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2025/26.

В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 выступят 36 команд, которые будут объединены в одну турнирную таблицу.

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В сезонном рейтинге впереди:

Англия (20.892), Испания (19.035), Италия (18.178), Португалия (16.050)

(20.892), (19.035), Италия (18.178), Португалия (16.050) Германия (16.046), Бельгия (15.250), Франция (14.857), Нидерланды (14.750)

Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26 (топ-10)

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2024/25

Пятилетний рейтинг УЕФА

Следующие матчи для команд из топ-4 стран рейтинга

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов