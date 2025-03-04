Две путевки в Лигу чемпионов. Кто лидеры в гонке за дополнительные пропуски
Лучшие две страны в односезонном рейтинге получат путевки в ЛЧ
Две лучших страны в односезонном рейтинге УЕФА получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2025/26.
В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 выступят 36 команд, которые будут объединены в одну турнирную таблицу.
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В сезонном рейтинге впереди:
- Англия (20.892), Испания (19.035), Италия (18.178), Португалия (16.050)
- Германия (16.046), Бельгия (15.250), Франция (14.857), Нидерланды (14.750)
Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.
Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.
Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26 (топ-10)
Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2024/25
Пятилетний рейтинг УЕФА
Следующие матчи для команд из топ-4 стран рейтинга
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов
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