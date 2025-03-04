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Лига чемпионов
04 марта 2025, 13:35 | Обновлено 04 марта 2025, 13:44
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0

Два больших дерби. В Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/8 финала

Зрителей ожидает яркие противостояния в немецком и мадридском дерби

04 марта 2025, 13:35 | Обновлено 04 марта 2025, 13:44
464
0
Два больших дерби. В Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 и 5 марта состоятся первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня пройдут 8 ярких поединков ЛЧ, включая два дерби – немецкое и мадридское.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

4 марта испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным проведет дерби против Атлетико Мадрид.

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко встретится с нидерландским клубом ПСВ Эйндховен.

В этот же вечер встретятся: Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия), Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция).

5 марта португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным будет играть против испанской Барселоны.

Также болельщики увидят немецкое дерби между топ-клубами Бундеслиги – первый матч проведут Бавария и Байер.

Кроме того, запланировано супершоу: ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия), а ранее других поединков встретятся Фейеноорд (Нидерланды) и Интер (Италия).

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 11/12 марта 2025 года. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала, первые матчи

4 марта

  • 19:45. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия)
  • 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Лилль (Франция)
  • 22:00. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия)
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)

5 марта

  • 19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия)
  • 22:00. Бавария (Германия) – Байер (Германия)
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания)
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)

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Лига чемпионов статистические расклады Ливерпуль Барселона Лилль Астон Вилла Брюгге Бенфика Боруссия Дортмунд Байер Интер Милан Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Александр Зинченко Андрей Лунин Фейеноорд выбор редакции ПСЖ ПСВ Анатолий Трубин Боруссия Д - Лилль ПСВ - Арсенал Реал - Атлетико Бавария - Байер Бенфика - Барселона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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