Два больших дерби. В Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/8 финала

Вечером 4 и 5 марта состоятся первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня пройдут 8 ярких поединков ЛЧ, включая два дерби – немецкое и мадридское.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

4 марта испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным проведет дерби против Атлетико Мадрид.

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко встретится с нидерландским клубом ПСВ Эйндховен.

В этот же вечер встретятся: Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия), Боруссия Д (Германия) – Лилль (Франция).

5 марта португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным будет играть против испанской Барселоны.

Также болельщики увидят немецкое дерби между топ-клубами Бундеслиги – первый матч проведут Бавария и Байер.

Кроме того, запланировано супершоу: ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия), а ранее других поединков встретятся Фейеноорд (Нидерланды) и Интер (Италия).

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 11/12 марта 2025 года. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала, первые матчи

4 марта

19:45. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия)

22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Лилль (Франция)

22:00. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия)

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)

5 марта

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия)

22:00. Бавария (Германия) – Байер (Германия)

22:00. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания)

22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)

Инфографика