ОФИЦИАЛЬНО. Тудор Белуце покидает Динамо

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что арендованный у «Брайтона» хавбек Тудор Белуце покинет команду. Его арендное соглашение истекает и не будет продлено.
Белуце перешел в «Динамо» на правах аренды в октябре прошлого года. Закрепиться в составе «Динамо» у Белуце не удалось: на его счету всего три матча за киевлян (2 в Лиге чемпионов и 1 в УПЛ).
«Динамо» поблагодарило игрока за профессионализм и пожелало удачи в дальнейшем.
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Источник — ФК Динамо Киев
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А за пропущенный второй гол от Ференца тоже поблагодарило ?
А за пропущенный второй гол от Ференца тоже поблагодарило ?
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