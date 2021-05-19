ОФИЦИАЛЬНО. Тудор Белуце покидает Динамо

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что арендованный у «Брайтона» хавбек Тудор Белуце покинет команду. Его арендное соглашение истекает и не будет продлено.

Белуце перешел в «Динамо» на правах аренды в октябре прошлого года. Закрепиться в составе «Динамо» у Белуце не удалось: на его счету всего три матча за киевлян (2 в Лиге чемпионов и 1 в УПЛ).

«Динамо» поблагодарило игрока за профессионализм и пожелало удачи в дальнейшем.