ОФИЦИАЛЬНО. Тудор Белуце покидает Динамо

Киевский клуб не будет продлевать аренду хавбека

  • 19.05.2021 12:28
  • 1681 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Тудор Белуце покидает Динамо
© ФК Динамо. Тудор Белуце

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что арендованный у «Брайтона» хавбек Тудор Белуце покинет команду. Его арендное соглашение истекает и не будет продлено.

Белуце перешел в «Динамо» на правах аренды в октябре прошлого года. Закрепиться в составе «Динамо» у Белуце не удалось: на его счету всего три матча за киевлян (2 в Лиге чемпионов и 1 в УПЛ).

«Динамо» поблагодарило игрока за профессионализм и пожелало удачи в дальнейшем.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Костянтин Володимирович
      Костянтин Володимирович, 19.05.2021 12:57
    0
    До побачення, легендо!
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    dadlismit
    online
      dadlismit, 19.05.2021 12:35
    0
    "На счету Белуце всего три матча за киевлян (2 в Лиге чемпионов и 1 в УПЛ). Динамо» поблагодарило игрока за профессионализм и пожелало удачи в дальнейшем".
    А за пропущенный второй гол от Ференца тоже поблагодарило ?
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 12:30
    -1
    Хтось знає для чого його брали? Чи просто дід тягне своїх на роботу..
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    Костянтин Володимирович
      Костянтин Володимирович, 19.05.2021 12:57
    0
    До побачення, легендо!
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 19.05.2021 12:35
    0
    "На счету Белуце всего три матча за киевлян (2 в Лиге чемпионов и 1 в УПЛ). Динамо» поблагодарило игрока за профессионализм и пожелало удачи в дальнейшем".
    А за пропущенный второй гол от Ференца тоже поблагодарило ?
    Ссылка
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