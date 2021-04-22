Источник: Динамо не будет продлевать аренду Белуце

Киевское «Динамо» уведомило «Брайтон» о том, что не будет продлевать аренду 22-летнего румынского полузащитника Тудора Белуце.

«Подходит к концу игровая арендная эпопея Тудора Белуце. Сегодня киевское «Динамо» официально уведомило «Брайтон» о том, что не будет инициировать продление аренды или выкуп игрока. О том же устно уведомлена агентская компания AC Talent, сотрудничающая с румыном. Травмы и невезение — это то, что запомнилось. Срок аренды истекает 30 июня», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Белуце перешел в «Динамо» на правах аренды в октябре 2020 года, но из-за травм не сумел закрепиться в составе киевской команды. Тудор сыграл за «Динамо» три матча во всех турнирах, суммарно проведя на поле менее 10 минут. Ориентировочная стоимость игрока составляет €3 миллиона.