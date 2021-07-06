ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек перешел из Зари в российский клуб

Дмитрий Иванисеня подписал контракт на 3 года с клубом «Крылья Советов»

  • 06.07.2021 22:30
  • 3392 просмотра
  • 23 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек перешел из Зари в российский клуб
© ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня

Бывший игрок луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня официально перешел в российский клуб «Крылья Советов».

27-летний хавбек подписал с самарским клубом контракт на 3 года. За российскую команду Дмитрий будет выступать под номером 21. 

В составе луганской «Заря» Иванисеня дважды становился бронзовым призером чемпионата. В минувшем сезоне УПЛ провел 21 матч, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его соглашение с луганчанами закончилось 30 июня.

Вызывался в сборную Украины. В ноябре 2019 года дебютировал в составе сине-желтых, проведя тайм в товарищеском матче против Эстонии. Ранее выступал за «Динамо» из Тбилиси, где стал вице-чемпионом Грузии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил 1 гол и отметился результативной передачей.

Иванисеня стал вторым новичком «Крыльев» в этом межсезонье, ранее контракт с клубом подписал полузащитник Данил Липовой. «Крылья Советов» вышли в РПЛ по итогам прошлого сезона, победив в турнире ФНЛ.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отметил: «Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно. Дмитрий может сыграть на нескольких позициях – не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение».

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Источник — ФК Крылья Советов

(9 голосов)

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Комментарии
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 06.07.2021 23:28
    -2
    Олег Судак, 06.07.2021 23:23
    Так !!! Він перестав бути Людиною і Українцем !!! Тепер він особь.
    Это твоё мнение диванного солдатика
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 06.07.2021 23:23
    +1
    Марлос-гений, 06.07.2021 23:11
    От того что он перешёл в крылья советов ,он перестанет быть человеком и украинцем,он что возьмёт автомат и пойдет стрелять украинцев на Донбассе ,что за бред ?Зинченко в Уфу переходил Дебальцево было, и что ? Так Зинченко скоро наш президент героя даст
    Так !!! Він перестав бути Людиною і Українцем !!! Тепер він особь.
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 06.07.2021 23:14
    +3
    Яка втрата, крик душі))
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 06.07.2021 23:11
    -6
    От того что он перешёл в крылья советов ,он перестанет быть человеком и украинцем,он что возьмёт автомат и пойдет стрелять украинцев на Донбассе ,что за бред ?Зинченко в Уфу переходил Дебальцево было, и что ? Так Зинченко скоро наш президент героя даст
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 06.07.2021 23:10
    +2
    Дмитро Шевченко, 06.07.2021 22:51
    зрадник
    Кармілєц.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 06.07.2021 23:10
    +3
    Чучело
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 06.07.2021 23:04
    +6
    Скатертью дорога, пинком под зад
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 06.07.2021 23:02
    +3
    Коли там за планом інтервью про те, що рос.чем сильніший, що треба провести матч між збірними і ми одиннарот?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.07.2021 23:02
    +10
    Павел Рева, 06.07.2021 22:57
    А кто будет ненавидеть ? Только такие диванные типы. По факту, более 1 ляма людей, на заработках в России. Как думаешь, им всем есть дело ?
    Население Луганской и Донецкой областей - где-то 6.5 млн. Так что думаю в Рашку, родную гавань, могло выехать и больше 1 млн. Правда, что-то москвичи не очень хотят ехать в созданный ними "русский мир".
    Ссылка
    Real20
      Real20, 06.07.2021 23:02
    +2
    Сеня устал играть в еврокубках
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 06.07.2021 22:57
    -5
    ua-goahead, 06.07.2021 22:51
    Невже гроші варті того, щоб тебе ненавиділи в своїй країні?
    А кто будет ненавидеть ? Только такие диванные типы. По факту, более 1 ляма людей, на заработках в России. Как думаешь, им всем есть дело ?
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 06.07.2021 22:56
    +1
    Певно вата передалася повітряно-крапельним шляхом ... Носіть хлопці маски як дує вітер з мордору!!!
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 06.07.2021 22:55
    +3
    Форма отстой
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.07.2021 22:54
    +5
    Символическая сборная Иванов мирового футбола: от Будды до царя
    +
    Дмитрий Иван-исеня подписал контракт на 3 года с клубом «Крылья Советов»
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 06.07.2021 22:51
    +8
    Невже гроші варті того, щоб тебе ненавиділи в своїй країні?
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
      Сергей Ионов, 06.07.2021 22:51
    +11
    Сеня - ти придурок, проміняти Єврокубки на лайно треба вміти! раку та ордецю привіт з чвертьфіналу Євро !
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.07.2021 22:51
    +2
    Бог читает души людей. Каждому будет по вере его.
    Ссылка
    Дмитро Шевченко
    online
      Дмитро Шевченко, 06.07.2021 22:51
    +5
    зрадник
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
      OnlyKharkov, 06.07.2021 22:50
    -6
    Ну все. Погнала зрада
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.07.2021 22:45
    0
    Игрок не плохой, но вряд ли надо было приходить в слабую лигу , лучше бы остался в Зоря и играл в Европе. Но это каждого игрока дело.
    Ссылка
    Сергей Ионов
    online
      Сергей Ионов, 06.07.2021 22:51
    +11
    Сеня - ти придурок, проміняти Єврокубки на лайно треба вміти! раку та ордецю привіт з чвертьфіналу Євро !
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.07.2021 23:02
    +10
    Павел Рева, 06.07.2021 22:57
    А кто будет ненавидеть ? Только такие диванные типы. По факту, более 1 ляма людей, на заработках в России. Как думаешь, им всем есть дело ?
    Население Луганской и Донецкой областей - где-то 6.5 млн. Так что думаю в Рашку, родную гавань, могло выехать и больше 1 млн. Правда, что-то москвичи не очень хотят ехать в созданный ними "русский мир".
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 06.07.2021 22:42
    +10
    Ще один "кормілєц".
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 06.07.2021 22:51
    +8
    Невже гроші варті того, щоб тебе ненавиділи в своїй країні?
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 06.07.2021 22:43
    +7
    Иван и Сеня теперь просто Иван
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 06.07.2021 23:04
    +6
    Скатертью дорога, пинком под зад
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.07.2021 22:54
    +5
    Символическая сборная Иванов мирового футбола: от Будды до царя
    +
    Дмитрий Иван-исеня подписал контракт на 3 года с клубом «Крылья Советов»
    Ссылка
    Дмитро Шевченко
    online
      Дмитро Шевченко, 06.07.2021 22:51
    +5
    зрадник
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 06.07.2021 23:14
    +3
    Яка втрата, крик душі))
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 06.07.2021 23:10
    +3
    Чучело
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 06.07.2021 23:02
    +3
    Коли там за планом інтервью про те, що рос.чем сильніший, що треба провести матч між збірними і ми одиннарот?
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 06.07.2021 22:55
    +3
    Форма отстой
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 06.07.2021 23:10
    +2
    Дмитро Шевченко, 06.07.2021 22:51
    зрадник
    Кармілєц.
    Ссылка
    Real20
      Real20, 06.07.2021 23:02
    +2
    Сеня устал играть в еврокубках
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.07.2021 22:51
    +2
    Бог читает души людей. Каждому будет по вере его.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 06.07.2021 23:23
    +1
    Марлос-гений, 06.07.2021 23:11
    От того что он перешёл в крылья советов ,он перестанет быть человеком и украинцем,он что возьмёт автомат и пойдет стрелять украинцев на Донбассе ,что за бред ?Зинченко в Уфу переходил Дебальцево было, и что ? Так Зинченко скоро наш президент героя даст
    Так !!! Він перестав бути Людиною і Українцем !!! Тепер він особь.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 06.07.2021 22:56
    +1
    Певно вата передалася повітряно-крапельним шляхом ... Носіть хлопці маски як дує вітер з мордору!!!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 06.07.2021 22:45
    0
    Игрок не плохой, но вряд ли надо было приходить в слабую лигу , лучше бы остался в Зоря и играл в Европе. Но это каждого игрока дело.
    Ссылка
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