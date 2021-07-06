ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек перешел из Зари в российский клуб

Бывший игрок луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня официально перешел в российский клуб «Крылья Советов».

27-летний хавбек подписал с самарским клубом контракт на 3 года. За российскую команду Дмитрий будет выступать под номером 21.

В составе луганской «Заря» Иванисеня дважды становился бронзовым призером чемпионата. В минувшем сезоне УПЛ провел 21 матч, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его соглашение с луганчанами закончилось 30 июня.

Вызывался в сборную Украины. В ноябре 2019 года дебютировал в составе сине-желтых, проведя тайм в товарищеском матче против Эстонии. Ранее выступал за «Динамо» из Тбилиси, где стал вице-чемпионом Грузии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил 1 гол и отметился результативной передачей.

Иванисеня стал вторым новичком «Крыльев» в этом межсезонье, ранее контракт с клубом подписал полузащитник Данил Липовой. «Крылья Советов» вышли в РПЛ по итогам прошлого сезона, победив в турнире ФНЛ.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отметил: «Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно. Дмитрий может сыграть на нескольких позициях – не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение».