ФОТО. Иванисеня прибыл в расположение Крыльев Советов

Украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня прибыл в расположение российского клуба «Крылья Советов» в Сербии, где его новая команда проводит сборы и готовится к новому сезону.



Ранее сообщалось, что Дмитрий подпишет долгосрочный контракт с российским клубом.

Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021