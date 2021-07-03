ФОТО. Иванисеня прибыл в расположение Крыльев Советов

Украинский футболист продолжит карьере в РФ

  • 03.07.2021 12:11
  • 4641 просмотр
  • 28 комментариев
ФОТО. Иванисеня прибыл в расположение Крыльев Советов
© ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня (слева)

Украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня прибыл в расположение российского клуба «Крылья Советов» в Сербии, где его новая команда проводит сборы и готовится к новому сезону.
 
Ранее сообщалось, что Дмитрий подпишет долгосрочный контракт с российским клубом.

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Источник — ФК Крылья Советов

(22 голоса)

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Комментарии
    scorpio16
    online
      scorpio16, 03.07.2021 13:33
    0
    Мдаа , очередной кормилец, вместо того чтобы пахать и добиваться результата как это делают ребята в той же Бельгии , этот хохол ( украинцем я его не могу назвать ) поехал бабки зарабатывать в такое же болото как и у нас, но в разы больше , а нафига жопу рвать , расти ,чтобы потом попытаться попасть в топовый чемпионат, когда тут бабки платят норм и напрягаться особо не надо
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 03.07.2021 13:33
    0
    Maks Shou, 03.07.2021 12:35
    А звідкіля воно родом. Де живуть його батьки? Зайшов би подививсь в очі, як такого кормільца виховали, плюнув мизиочі їм.
    Я не в восторге от поступка Иванисени, но человек пишущий то что написал ты у меня автоматически попадает в категорию "не хочу таких людей видеть в Украине".
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 03.07.2021 13:32
    0
    А какая разніца (с)
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    adidas777
    online
      adidas777, 03.07.2021 13:29
    +2
    Какой позор!
    Тебе с этим всю жизнь жить , Иванушка дурачёк!
    Вляпаться в дерьмо легко, отмыться практически не возможно!
    Ссылка
    Саша Заливадний
    online
      Саша Заливадний, 03.07.2021 13:26
    +3
    На гілляку !!!!!
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    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 03.07.2021 13:08
    +6
    Селя тоже хотел заработать, теперь говорит что это была ошибка, на бабки кинули...
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 03.07.2021 13:08
    +9
    Продажна шльондра
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 03.07.2021 13:06
    0
    КС это уровень Сени ,не выше .
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 03.07.2021 13:04
    -13
    Ну и молодец, парень думает о своём будущем.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 03.07.2021 13:02
    +4
    Землячок нашого блазня...
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.07.2021 12:58
    +7
    Кончений просто
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 03.07.2021 12:48
    +5
    ENJOY-, 03.07.2021 12:39
    опорник от бога ,лучше чем кляча Степаненко
    Где Степаненко,а где Сеня
    Ссылка
    Я Я
    online
      Я Я, 03.07.2021 12:45
    +6
    Молодец! Поехал за длинным рублём? Вот бы ему там заплатили то, что обещали в $, только в ₽. Вместо 500К $ всё те же 500К, только ₽. Таких длинных-предлинных ₽₽₽.
    Желаю ему там абосрацца, кароче.
    Ссылка
    ENJOY-
    online
      ENJOY-, 03.07.2021 12:39
    -21
    опорник от бога ,лучше чем кляча Степаненко
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 03.07.2021 12:37
    -5
    ЗеДешовка
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 03.07.2021 12:37
    +5
    Maks Shou, 03.07.2021 12:35
    А звідкіля воно родом. Де живуть його батьки? Зайшов би подививсь в очі, як такого кормільца виховали, плюнув мизиочі їм.
    С Кривого Рога он,жена с Донецка
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 03.07.2021 12:36
    +4
    Очередной свободный агент в РПЛ, а когда то там играли Халк и Витсель
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 03.07.2021 12:35
    +12
    А звідкіля воно родом. Де живуть його батьки? Зайшов би подививсь в очі, як такого кормільца виховали, плюнув мизиочі їм.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.07.2021 12:34
    +9
    Ждем. чемп рашки на две головы сильнее , тут конкуренция выше и прочие дерьмо
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 03.07.2021 12:33
    +3
    Greencard, 03.07.2021 12:28
    Та нехай грає де хоче, подивимось через рік, що з нього залишиться.
    Может и гражданство возьмет РФ
    Ссылка
    Real20
      Real20, 03.07.2021 12:14
    +22
    Сеня дешевка
    Ссылка
    Ara Bara
    online
      Ara Bara, 03.07.2021 12:16
    +19
    Игрок дно, команда дно, страна дно - все логично, пазл сложился
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 03.07.2021 12:23
    +16
    Деньги не пахнут, а вот футболист с душком.
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 03.07.2021 12:35
    +12
    А звідкіля воно родом. Де живуть його батьки? Зайшов би подививсь в очі, як такого кормільца виховали, плюнув мизиочі їм.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 03.07.2021 12:15
    +12
    Он выходил с под Иловайска, ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
    Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
    И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
    … Комбат кричал: «Держите фланги!!!», а фланги сутки уж молчат,
    Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
    Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
    Из минометов 2Б9, с названием нежным «Василек».
    И как стояли спина в спину, уже не сорок… в пятером.
    Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
    Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
    в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
    Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
    Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
    Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
    В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
    И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
    Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
    https://www.youtube.com/watch?v=QBeqcWCsEB0 Он выходил с под Иловайска
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 03.07.2021 12:27
    +10
    неужели небыло других предложений? куда смотрит миграционная служба? министерство ??? беззработный-на службу занятости... не служил в армии-в окопы и пусть порадует кацапов...
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 03.07.2021 13:08
    +9
    Продажна шльондра
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.07.2021 12:34
    +9
    Ждем. чемп рашки на две головы сильнее , тут конкуренция выше и прочие дерьмо
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.07.2021 12:58
    +7
    Кончений просто
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 03.07.2021 13:08
    +6
    Селя тоже хотел заработать, теперь говорит что это была ошибка, на бабки кинули...
    Ссылка
    Я Я
    online
      Я Я, 03.07.2021 12:45
    +6
    Молодец! Поехал за длинным рублём? Вот бы ему там заплатили то, что обещали в $, только в ₽. Вместо 500К $ всё те же 500К, только ₽. Таких длинных-предлинных ₽₽₽.
    Желаю ему там абосрацца, кароче.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 03.07.2021 12:48
    +5
    ENJOY-, 03.07.2021 12:39
    опорник от бога ,лучше чем кляча Степаненко
    Где Степаненко,а где Сеня
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 03.07.2021 12:37
    +5
    Maks Shou, 03.07.2021 12:35
    А звідкіля воно родом. Де живуть його батьки? Зайшов би подививсь в очі, як такого кормільца виховали, плюнув мизиочі їм.
    С Кривого Рога он,жена с Донецка
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 03.07.2021 12:28
    +5
    Вот и отсеялся балласт опорников для сборной. Его игры в сборной такая же как и игра пластуна - ДНО!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 03.07.2021 12:24
    +5
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 03.07.2021 13:02
    +4
    Землячок нашого блазня...
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 03.07.2021 12:36
    +4
    Очередной свободный агент в РПЛ, а когда то там играли Халк и Витсель
    Ссылка
    Саша Заливадний
    online
      Саша Заливадний, 03.07.2021 13:26
    +3
    На гілляку !!!!!
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 03.07.2021 12:33
    +3
    Greencard, 03.07.2021 12:28
    Та нехай грає де хоче, подивимось через рік, що з нього залишиться.
    Может и гражданство возьмет РФ
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 03.07.2021 13:29
    +2
    Какой позор!
    Тебе с этим всю жизнь жить , Иванушка дурачёк!
    Вляпаться в дерьмо легко, отмыться практически не возможно!
    Ссылка
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