ФОТО. Иванисеня прибыл в расположение Крыльев Советов

Украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня прибыл в расположение российского клуба «Крылья Советов» в Сербии, где его новая команда проводит сборы и готовится к новому сезону.
Ранее сообщалось, что Дмитрий подпишет долгосрочный контракт с российским клубом.
Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021
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Источник — ФК Крылья Советов
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Тебе с этим всю жизнь жить , Иванушка дурачёк!
Вляпаться в дерьмо легко, отмыться практически не возможно!
Желаю ему там абосрацца, кароче.
в руках зажатая граната и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении, из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье, что не похоже на кино…
… Комбат кричал: «Держите фланги!!!», а фланги сутки уж молчат,
Их пять часов бомбили «Грады» - российской армии набат…
Взвода на небо уходили, ведь после «Градов», мин поток
Из минометов 2Б9, с названием нежным «Василек».
И как стояли спина в спину, уже не сорок… в пятером.
Как из зеленки выходили, под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись, где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных, не отводя постыдных глаз.
Десант российский окружая, все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась, из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите! Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире, лупили снайперы в упор.
И вы поверьте очень страшно, оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты, старался пайку разделить.
https://www.youtube.com/watch?v=QBeqcWCsEB0 Он выходил с под Иловайска
Желаю ему там абосрацца, кароче.
Тебе с этим всю жизнь жить , Иванушка дурачёк!
Вляпаться в дерьмо легко, отмыться практически не возможно!
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