ТаТоТаке: Иванисеня покинул Зарю ради российского клуба

Очень странное решение украинского футболиста

  • 03.07.2021 11:05
  • 4160 просмотров
  • 22 комментария
ТаТоТаке: Иванисеня покинул Зарю ради российского клуба
© ФК Заря. Дмитрий Иванисеня

Экс-хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в клубе из России.
 
Сообщается, что 27-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с «Крыльями советов».
 
Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины (дебютировал 14 ноября 2019 года в матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве). В текущем сезоне провел 21 матч и забил 5 голов в УПЛ.
 
В прошлом сезоне самарский клуб победил в российской ФНЛ и вышел в РПЛ.

Ранее Иванисеня опроверг слухи о переходе в «Металлист».

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Источник — ТаТоТаке

(16 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 03.07.2021 11:59
    0
    Сборную сюда вообще нет смысла приплетать. Ему уже 27 и уровень сборной он явно не тянет. Видимо и сам это понимает, поэтому наплевал на всех и поехал за длинным рублём.
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 03.07.2021 11:58
    0
    UKRAINE FAN, 03.07.2021 11:23
    Ладно бы еще в нормальную команду а то перейдет в днище
    видимо бабло для него важнее карьеры.Пусть валит
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 03.07.2021 11:54
    -1
    0665826283, 03.07.2021 11:39
    Якби усі футболісти любили і розмовляли Українською Мовою цього би не було . А іще оці люди які коментують по московські ( а насправді свинячим язиком, бо на Україні розмовляють) , то і футбол у нас був би самий кращий в Европі. А коментатори які причипили Українській прапор до свого імені іпишуть "язиком" окупанта хто вони? Свині які не поважають свою Краіну. Ну а для того щоб оправдать образи на мене будуть писать таку маячню , що нормальній людині цього не принять.
    точно "оправдать"?Може "виправдати",ні?;)
    Что вата,что вышивата-две крайности одной и той же сущности.
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    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 03.07.2021 11:50
    0
    0665826283, 03.07.2021 11:39
    Якби усі футболісти любили і розмовляли Українською Мовою цього би не було . А іще оці люди які коментують по московські ( а насправді свинячим язиком, бо на Україні розмовляють) , то і футбол у нас був би самий кращий в Европі. А коментатори які причипили Українській прапор до свого імені іпишуть "язиком" окупанта хто вони? Свині які не поважають свою Краіну. Ну а для того щоб оправдать образи на мене будуть писать таку маячню , що нормальній людині цього не принять.
    точно "оправдать"?Може "виправдати",ні?;)
    Ссылка
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 03.07.2021 11:42
    +2
    Ще один кормілєц
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 03.07.2021 11:42
    +1
    Це зручно, коли повії самі ставлять на собі клеймо так, щоб усі бачили їх сутність.
    Ссылка
    0665826283
    online
      0665826283, 03.07.2021 11:39
    -6
    Якби усі футболісти любили і розмовляли Українською Мовою цього би не було . А іще оці люди які коментують по московські ( а насправді свинячим язиком, бо на Україні розмовляють) , то і футбол у нас був би самий кращий в Европі. А коментатори які причипили Українській прапор до свого імені іпишуть "язиком" окупанта хто вони? Свині які не поважають свою Краіну. Ну а для того щоб оправдать образи на мене будуть писать таку маячню , що нормальній людині цього не принять.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.07.2021 11:36
    +3
    оце баран
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 03.07.2021 11:34
    +4
    fedd1979, 03.07.2021 11:24
    Блін, як я цього не люблю: "де ви, де ви". Найшлися герої махати кулаками після бою. А звідки ж люди мали знати, що воно вчверить?
    Даже если убрать политику, то он не уровень сборной.
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 03.07.2021 11:32
    +2
    В футбольной рашке постоянно идет охота на "хохлов". Предлагают огромные деньги гражданам Украины, что бы потом вопить про одиннарот
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.07.2021 11:27
    +1
    UKRAINE FAN, 03.07.2021 11:23
    Ладно бы еще в нормальную команду а то перейдет в днище
    Так и он как бы не особо
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 03.07.2021 11:24
    +7
    Real20, 03.07.2021 11:22
    Видимо больше никуда не взяли ,только в Раху
    Не думаю, скорее всего там денег насыпали плюс подъемных дали, так как свободный агент.
    Да и скорее всего гарантированное место в основе. А других чемпах нужно работать и доказывать.
    Пошел по пути наименьшего сопротивления.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 03.07.2021 11:24
    +6
    Ilya , 03.07.2021 11:07
    Где вы, крикуны, которые хотели его в сборной и он "достоин" )
    Блін, як я цього не люблю: "де ви, де ви". Найшлися герої махати кулаками після бою. А звідки ж люди мали знати, що воно вчверить?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.07.2021 11:23
    +3
    Ладно бы еще в нормальную команду а то перейдет в днище
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 03.07.2021 11:22
    +5
    Андрей Абзонь, 03.07.2021 11:20
    Жесть, думаю без проблем мог бы попробовать себя в бельгийском середняке.
    Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
    Видимо больше никуда не взяли ,только в Раху
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 03.07.2021 11:20
    +8
    Жесть, думаю без проблем мог бы попробовать себя в бельгийском середняке.
    Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 03.07.2021 11:14
    +10
    Это крест на карьере.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 03.07.2021 11:12
    +7
    Сеня ты Иван.
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 03.07.2021 11:10
    +2
    Ну й газон йому стекловатою
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 03.07.2021 11:10
    +4
    Ilya , 03.07.2021 11:07
    Где вы, крикуны, которые хотели его в сборной и он "достоин" )
    Теперь только в сборной рашки
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 03.07.2021 11:14
    +10
    Это крест на карьере.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 03.07.2021 11:20
    +8
    Жесть, думаю без проблем мог бы попробовать себя в бельгийском середняке.
    Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 03.07.2021 11:24
    +7
    Real20, 03.07.2021 11:22
    Видимо больше никуда не взяли ,только в Раху
    Не думаю, скорее всего там денег насыпали плюс подъемных дали, так как свободный агент.
    Да и скорее всего гарантированное место в основе. А других чемпах нужно работать и доказывать.
    Пошел по пути наименьшего сопротивления.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 03.07.2021 11:12
    +7
    Сеня ты Иван.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 03.07.2021 11:24
    +6
    Ilya , 03.07.2021 11:07
    Где вы, крикуны, которые хотели его в сборной и он "достоин" )
    Блін, як я цього не люблю: "де ви, де ви". Найшлися герої махати кулаками після бою. А звідки ж люди мали знати, що воно вчверить?
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 03.07.2021 11:22
    +5
    Андрей Абзонь, 03.07.2021 11:20
    Жесть, думаю без проблем мог бы попробовать себя в бельгийском середняке.
    Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
    Видимо больше никуда не взяли ,только в Раху
    Ссылка
    Jackson Brooks
    online
      Jackson Brooks, 03.07.2021 11:09
    +5
    -1 кандидат в сборную. Вот и хорошо
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 03.07.2021 11:34
    +4
    fedd1979, 03.07.2021 11:24
    Блін, як я цього не люблю: "де ви, де ви". Найшлися герої махати кулаками після бою. А звідки ж люди мали знати, що воно вчверить?
    Даже если убрать политику, то он не уровень сборной.
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 03.07.2021 11:10
    +4
    Ilya , 03.07.2021 11:07
    Где вы, крикуны, которые хотели его в сборной и он "достоин" )
    Теперь только в сборной рашки
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 03.07.2021 11:07
    +4
    Где вы, крикуны, которые хотели его в сборной и он "достоин" )
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.07.2021 11:36
    +3
    оце баран
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.07.2021 11:23
    +3
    Ладно бы еще в нормальную команду а то перейдет в днище
    Ссылка
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 03.07.2021 11:42
    +2
    Ще один кормілєц
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 03.07.2021 11:32
    +2
    В футбольной рашке постоянно идет охота на "хохлов". Предлагают огромные деньги гражданам Украины, что бы потом вопить про одиннарот
    Ссылка
    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 03.07.2021 11:10
    +2
    Ну й газон йому стекловатою
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 03.07.2021 11:42
    +1
    Це зручно, коли повії самі ставлять на собі клеймо так, щоб усі бачили їх сутність.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.07.2021 11:27
    +1
    UKRAINE FAN, 03.07.2021 11:23
    Ладно бы еще в нормальную команду а то перейдет в днище
    Так и он как бы не особо
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 03.07.2021 11:59
    0
    Сборную сюда вообще нет смысла приплетать. Ему уже 27 и уровень сборной он явно не тянет. Видимо и сам это понимает, поэтому наплевал на всех и поехал за длинным рублём.
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 03.07.2021 11:58
    0
    UKRAINE FAN, 03.07.2021 11:23
    Ладно бы еще в нормальную команду а то перейдет в днище
    видимо бабло для него важнее карьеры.Пусть валит
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 03.07.2021 11:50
    0
    0665826283, 03.07.2021 11:39
    Якби усі футболісти любили і розмовляли Українською Мовою цього би не було . А іще оці люди які коментують по московські ( а насправді свинячим язиком, бо на Україні розмовляють) , то і футбол у нас був би самий кращий в Европі. А коментатори які причипили Українській прапор до свого імені іпишуть "язиком" окупанта хто вони? Свині які не поважають свою Краіну. Ну а для того щоб оправдать образи на мене будуть писать таку маячню , що нормальній людині цього не принять.
    точно "оправдать"?Може "виправдати",ні?;)
    Ссылка
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