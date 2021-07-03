ТаТоТаке: Иванисеня покинул Зарю ради российского клуба

Экс-хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в клубе из России.
Сообщается, что 27-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с «Крыльями советов».
Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины (дебютировал 14 ноября 2019 года в матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве). В текущем сезоне провел 21 матч и забил 5 голов в УПЛ.
В прошлом сезоне самарский клуб победил в российской ФНЛ и вышел в РПЛ.
Ранее Иванисеня опроверг слухи о переходе в «Металлист».
Источник — ТаТоТаке
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Что вата,что вышивата-две крайности одной и той же сущности.
Да и скорее всего гарантированное место в основе. А других чемпах нужно работать и доказывать.
Пошел по пути наименьшего сопротивления.
Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
Да и скорее всего гарантированное место в основе. А других чемпах нужно работать и доказывать.
Пошел по пути наименьшего сопротивления.
Но он решил на пике карьеры пойти на дно.
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