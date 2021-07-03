ТаТоТаке: Иванисеня покинул Зарю ради российского клуба

Экс-хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в клубе из России.



Сообщается, что 27-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с «Крыльями советов».



Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины (дебютировал 14 ноября 2019 года в матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве). В текущем сезоне провел 21 матч и забил 5 голов в УПЛ.



В прошлом сезоне самарский клуб победил в российской ФНЛ и вышел в РПЛ.

Ранее Иванисеня опроверг слухи о переходе в «Металлист».