Иванисеня опроверг слухи о переходе в Металлист

Полузащитник Дмитрий Иванисеня, который недавно принял решение покинуть «Зарю», опроверг информацию о том, что он может перейти в «Металлист»:

– Где планируете продолжить карьеру?

– Я пока не хочу давать интервью.

– А почему вообще ушли из «Зари»?

– Вы же все читали и видели.

– Вас связывали с «Металлистом» Ярославского. Есть шанс увидеть вас в Первой лиге?

– Нет, это полностью неправда.