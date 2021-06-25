Иванисеня опроверг слухи о переходе в Металлист

Полузащитник Дмитрий Иванисеня, который недавно принял решение покинуть «Зарю», опроверг информацию о том, что он может перейти в «Металлист»:
– Где планируете продолжить карьеру?
– Я пока не хочу давать интервью.
– А почему вообще ушли из «Зари»?
– Вы же все читали и видели.
– Вас связывали с «Металлистом» Ярославского. Есть шанс увидеть вас в Первой лиге?
– Нет, это полностью неправда.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.