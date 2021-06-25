Иванисеня опроверг слухи о переходе в Металлист

Экс-игрока «Зари» в Первой лиге не будет

  • 25.06.2021 19:18
  • 1588 просмотров
  • 2 комментария
Иванисеня опроверг слухи о переходе в Металлист
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Иванисеня

Полузащитник Дмитрий Иванисеня, который недавно принял решение покинуть «Зарю», опроверг информацию о том, что он может перейти в «Металлист»:

– Где планируете продолжить карьеру?
– Я пока не хочу давать интервью.

– А почему вообще ушли из «Зари»?
– Вы же все читали и видели.

– Вас связывали с «Металлистом» Ярославского. Есть шанс увидеть вас в Первой лиге?
– Нет, это полностью неправда.

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 25.06.2021 20:32
    0
    И в Шахтер (на замену Степаненко, ему все матчи трудно отбегать будет) и в Динамо (Сидор вообще никакой) можно.
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 25.06.2021 19:34
    -3
    интересно было посмотреть на него на этом Евро, умеет парень обострять, да и фартовый частенько ;)
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    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 25.06.2021 20:32
    0
    И в Шахтер (на замену Степаненко, ему все матчи трудно отбегать будет) и в Динамо (Сидор вообще никакой) можно.
    Ссылка
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