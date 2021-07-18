Минай может подписать защитника Руха и вратаря Шахтера

Клуб УПЛ «Минай» может подписать защитника Олега Веремиенко.

В минувшем сезоне защитник выступал за молодежную команду «Руха». В 2019 году Веремиенко в составе сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира. Имеет опыт выступлений в Премьер-лиге за «Карпаты» (6 матчей).

Кроме того, «Минай» может подписать вратаря «Шахтера» U-21 Александра Кемкина.

18-летний воспитанник донецкого клуба провел 4 матча в прошлом сезоне молодежного чемпионата Украины. «Горняки» с Кемкиным в составе заняли второе место в молодежном первенстве, проиграв 7 очков сверстникам из «Динамо».

Голкипер Даниил Кучер тоже может продолжить карьеру в «Минае».

Кучер является воспитанником «Днепра». За первую команду днепрян 24-летний вратарь провел две игры (одну из них — в УПЛ). Также выступал за «Горняк», латвийские «Даугавпилс» и РФШ. В июле вратарь получил статус свободного агента, покинув РФШ. В прошлом сезоне Кучер провел только одну игру за латвийскую команду.

Минай формирует новую команду, названы потенциальные новички