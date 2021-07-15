Минай формирует новую команду, названы потенциальные новички

После включения в турнир УПЛ закарпатский «Минай» формирует новую команду. Стали известны имена потенциальных новичков.

На просмотре в Минае – полузащитник Дмитрий Билоног, бывший игрок «Звезды», «Олимпика», «Динамо» Минск, «Урала» и «Енисея».

Хавбек Эльдар Кулиев тоже находится на просмотре в «Минае». 19-летний Кулиев, воспитанник «Шахтера», в прошлом сезоне сыграл 7 матчей за «Мариуполь» в УПЛ и летом стал свободным агентом.

Кроме того, Олег Синегуб и Андрей Семенко могут продолжить свою карьеру в «Минае».