Минай ищет новых игроков и готовит стадион к УПЛ

Клуб «Минай» на официальном сайте поблагодарил УПЛ и УАФ за возвращение команды в элитный дивизион.

Отмечается, что сейчас руководство сосредоточено на поиске новых игроков и проведении большого количества контрольных матчей.

В 1-м туре «Минай» должен сыграть с «Динамо», но пока нет информации когда именно состоится матч. Вероятно, игру перенесут.

Команда Василия Кобина продолжит выступления на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Клуб информирует, что создал рабочую группу для подготовки арены ко всем требованиям УПЛ.