Минай ищет новых игроков и готовит стадион к УПЛ

Клуб рад возможности вернуться в элитный дивизион

  • 14.07.2021 17:27
  • 588 просмотров
  • 5 комментариев
Минай ищет новых игроков и готовит стадион к УПЛ
© fcminaj.com

Клуб «Минай» на официальном сайте поблагодарил УПЛ и УАФ за возвращение команды в элитный дивизион.

Отмечается, что сейчас руководство сосредоточено на поиске новых игроков и проведении большого количества контрольных матчей.

В 1-м туре «Минай» должен сыграть с «Динамо», но пока нет информации когда именно состоится матч. Вероятно, игру перенесут.

Команда Василия Кобина продолжит выступления на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Клуб информирует, что создал рабочую группу для подготовки арены ко всем требованиям УПЛ.

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Источник — ФК Минай

(2 голоса)

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Комментарии
    мрнк
    online
      мрнк, 14.07.2021 17:35
    0
    zzg77, 14.07.2021 17:32
    Интересно, а какой категории этот стадион????
    Нормальной. Именно на нём в прошлом сезоне обыгрывали Александрию, Днепр-1, Десну... Плохо с памятью?
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 14.07.2021 17:35
    -2
    zzg77, 14.07.2021 17:32
    Интересно, а какой категории этот стадион????
    Циганської!
    Ссылка
    мрнк
    online
      мрнк, 14.07.2021 17:34
    +1
    Ну так на это же стадионе будет играть и Ужгород в Пердиве? Или им отдадут стадион Миная, в 4 км от города?
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 14.07.2021 17:34
    -1
    А что Кобин опять тренер Мигая,я что-то пропустил)))
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 14.07.2021 17:32
    0
    Интересно, а какой категории этот стадион????
    Ссылка
    мрнк
    online
      мрнк, 14.07.2021 17:34
    +1
    Ну так на это же стадионе будет играть и Ужгород в Пердиве? Или им отдадут стадион Миная, в 4 км от города?
    Ссылка
    мрнк
    online
      мрнк, 14.07.2021 17:35
    0
    zzg77, 14.07.2021 17:32
    Интересно, а какой категории этот стадион????
    Нормальной. Именно на нём в прошлом сезоне обыгрывали Александрию, Днепр-1, Десну... Плохо с памятью?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 14.07.2021 17:32
    0
    Интересно, а какой категории этот стадион????
    Ссылка
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