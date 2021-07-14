Минай ищет новых игроков и готовит стадион к УПЛ

Клуб «Минай» на официальном сайте поблагодарил УПЛ и УАФ за возвращение команды в элитный дивизион.
Отмечается, что сейчас руководство сосредоточено на поиске новых игроков и проведении большого количества контрольных матчей.
В 1-м туре «Минай» должен сыграть с «Динамо», но пока нет информации когда именно состоится матч. Вероятно, игру перенесут.
Команда Василия Кобина продолжит выступления на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Клуб информирует, что создал рабочую группу для подготовки арены ко всем требованиям УПЛ.
Источник — ФК Минай
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.