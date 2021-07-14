ОФИЦИАЛЬНО: УПЛ включила Минай в состав на новый сезон

Закарпатский клуб продолжит выступления в высшем украинском дивизионе

  • 14.07.2021 14:46
  • 825 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: УПЛ включила Минай в состав на новый сезон
© ФК Минай

Украинская Премьер-лига официально включила закарпатский «Минай» в состав высшей лиги Украины на сезон 2021/2022.

«В новом сезоне «Минай» будет выступать в соревнованиях УПЛ

Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ (решение общего собрания от 12.07.2021) о включении ФК «Минай» (Ужгород) в состав участников УПЛ на сезон 2021/22», — говорится в официальном заявлении УПЛ.

В минувшем сезоне «Минай» занял последнее место в УПЛ и должен был вылететь в Первую лигу. Остаться в высшем украинском дивизионе клубу позволил добровольный переход «Олимпика» в Первую лигу.

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Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 14.07.2021 15:11
    0
    БК минай
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 14.07.2021 15:07
    +1
    Фу, пля
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 14.07.2021 15:04
    0
    BUCH, 14.07.2021 15:01
    зачем её включили? "команда" у которой бан от ФИФА на трансферы, президент против которого возбуждено уголовное дело и кто там будет играть???
    Разве не было других кандидатов???
    А кого ? Миколаїв сам себе перевів у 2-у лігу. Агробізнес немає нормального стадіону (грали б в Тернополі). Плюс трабли з президентом. Волинь не тягне по фінансам. Оболонь ? Вони щось не дуже рвуться.
    УПЛ - це значно більші витрати
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 14.07.2021 15:02
    0
    Хоча минулорічний ФК Минай був симпатичною командою. Трохи підкачали навесні.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 14.07.2021 15:02
    +1
    BUCH, 14.07.2021 15:01
    зачем её включили? "команда" у которой бан от ФИФА на трансферы, президент против которого возбуждено уголовное дело и кто там будет играть???
    Разве не было других кандидатов???
    *Владелец, не президент, да и кто там будет президентом - Севидов???
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 14.07.2021 15:01
    +2
    зачем её включили? "команда" у которой бан от ФИФА на трансферы, президент против которого возбуждено уголовное дело и кто там будет играть???
    Разве не было других кандидатов???
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 14.07.2021 15:00
    +1
    Одну команду, яка піде на виліт за результатами сезону ми вже знаємо. Це "Минай"
    Ссылка
    Azaka
    online
      Azaka, 14.07.2021 15:00
    +1
    Вітаємо Минай та сподіваємося на успішну гру
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 14.07.2021 15:01
    +2
    зачем её включили? "команда" у которой бан от ФИФА на трансферы, президент против которого возбуждено уголовное дело и кто там будет играть???
    Разве не было других кандидатов???
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 14.07.2021 15:07
    +1
    Фу, пля
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 14.07.2021 15:02
    +1
    BUCH, 14.07.2021 15:01
    зачем её включили? "команда" у которой бан от ФИФА на трансферы, президент против которого возбуждено уголовное дело и кто там будет играть???
    Разве не было других кандидатов???
    *Владелец, не президент, да и кто там будет президентом - Севидов???
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 14.07.2021 15:00
    +1
    Одну команду, яка піде на виліт за результатами сезону ми вже знаємо. Це "Минай"
    Ссылка
    Azaka
    online
      Azaka, 14.07.2021 15:00
    +1
    Вітаємо Минай та сподіваємося на успішну гру
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 14.07.2021 15:11
    0
    БК минай
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 14.07.2021 15:04
    0
    BUCH, 14.07.2021 15:01
    зачем её включили? "команда" у которой бан от ФИФА на трансферы, президент против которого возбуждено уголовное дело и кто там будет играть???
    Разве не было других кандидатов???
    А кого ? Миколаїв сам себе перевів у 2-у лігу. Агробізнес немає нормального стадіону (грали б в Тернополі). Плюс трабли з президентом. Волинь не тягне по фінансам. Оболонь ? Вони щось не дуже рвуться.
    УПЛ - це значно більші витрати
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 14.07.2021 15:02
    0
    Хоча минулорічний ФК Минай був симпатичною командою. Трохи підкачали навесні.
    Ссылка
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