ОФИЦИАЛЬНО: УПЛ включила Минай в состав на новый сезон

Украинская Премьер-лига официально включила закарпатский «Минай» в состав высшей лиги Украины на сезон 2021/2022.
«В новом сезоне «Минай» будет выступать в соревнованиях УПЛ
Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ (решение общего собрания от 12.07.2021) о включении ФК «Минай» (Ужгород) в состав участников УПЛ на сезон 2021/22», — говорится в официальном заявлении УПЛ.
В минувшем сезоне «Минай» занял последнее место в УПЛ и должен был вылететь в Первую лигу. Остаться в высшем украинском дивизионе клубу позволил добровольный переход «Олимпика» в Первую лигу.
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Разве не было других кандидатов???
УПЛ - це значно більші витрати
Разве не было других кандидатов???
Разве не было других кандидатов???
Разве не было других кандидатов???
Разве не было других кандидатов???
Разве не было других кандидатов???
УПЛ - це значно більші витрати
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.