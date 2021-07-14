ОФИЦИАЛЬНО: УПЛ включила Минай в состав на новый сезон

Украинская Премьер-лига официально включила закарпатский «Минай» в состав высшей лиги Украины на сезон 2021/2022.

«В новом сезоне «Минай» будет выступать в соревнованиях УПЛ

Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение УПЛ (решение общего собрания от 12.07.2021) о включении ФК «Минай» (Ужгород) в состав участников УПЛ на сезон 2021/22», — говорится в официальном заявлении УПЛ.

В минувшем сезоне «Минай» занял последнее место в УПЛ и должен был вылететь в Первую лигу. Остаться в высшем украинском дивизионе клубу позволил добровольный переход «Олимпика» в Первую лигу.