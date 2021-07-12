Олимпик хочет играть в Первой лиге

Донецкий клуб отправил соответствующее письмо в ПФЛ

  • 12.07.2021 19:59
  • 636 просмотров
  • 2 комментария
Олимпик хочет играть в Первой лиге
© ФК Олимпик Донецк

Состав участников соревнований под эгидой ПФЛ Украины может претерпеть изменения.

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко рассказал, в какой лиге будет выступать «Николаев», занявший четвертое место в Первом дивизионе, а также объяснил, кто может заменить клуб в случае его перехода во Вторую лигу.

«ПФЛ Украины получила официальное письмо от ФК «Олимпик» с просьбой рассмотреть возможность выступления дончан в первом дивизионе. 13 июля этот вопрос будет детально изучен, и имеются все основания полагать, что отказавшийся от соперничества в элите «Олимпик» поменяется местами с «Минаем», который готов снова играть в классе сильнейших.

Также завтра поставим точку над «i» и в истории с «Николаевом», клубное руководство которого настаивает на переводе команды во Вторую лигу. Скорее всего, мы пойдем «горожанам» навстречу, и их в Первом дивизионе заменит, согласно Регламенту, «Кремень», занявший в минувшем сезоне 15 место и вылетевший во Вторую лигу», — отметил Каденко.

В новом сезоне Первой лиги должны выступить 16 команд, а во Второй — 32 команды.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 12.07.2021 20:12
    +1
    Базар лига
    Ссылка
    Сергей Соляник
      Сергей Соляник, 12.07.2021 20:05
    +1
    32 команды во второй лиге не получится. Надо заменить и Минай и Николаев кем то в первой. А во вторую кого добавлять?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 12.07.2021 20:12
    +1
    Базар лига
    Ссылка
    Сергей Соляник
    online
      Сергей Соляник, 12.07.2021 20:05
    +1
    32 команды во второй лиге не получится. Надо заменить и Минай и Николаев кем то в первой. А во вторую кого добавлять?
    Ссылка
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