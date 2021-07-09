Кто вместо Олимпика? УПЛ получила документы о снятии клуба с чемпионата

Теперь официально

  • 09.07.2021 14:43
  • 3157 просмотров
  • 10 комментариев
Кто вместо Олимпика? УПЛ получила документы о снятии клуба с чемпионата
© upl.ua

УПЛ объявила о том, что сегодня получила официальные документы от «Олимпика» о снятии клуба с чемпионата 2021/22.

Вчера об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин, однако только информации на официальном сайте было недостаточно.

Получив документы, УПЛ объявила о проведении Общего собрания, чтобы исключить клуб из чемпионата и принять нового участника.

Вероятно, в УПЛ вернется «Минай».

О том, когда состоится собрание, информации пока нет. Не исключено, что «Динамо», которое в 1-м туре должно было играть с «Олимпиком», свой стартовый поединок проведет позже.

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Источник — УПЛ

(8 голосов)

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Комментарии
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 09.07.2021 15:54
    0
    Минай вилетів,то нехай зайде наступний кращий клуб,бо перекриють Минаю контрабанду і пропаде посередині чемпіонату
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 09.07.2021 15:43
    0
    Некем закрыть дыру в УПЛ после Олимпика, так Минай
    тоже готовился к саморозпуску, это говорит наличие только 6 игроков в команде, а теперь с радости должен набрать кого попало, но не успевает вовремя, поэтому и первый тур с Динамо перенесли
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2021 15:08
    +1
    То тільки початок цілого ланцюга безглуздих корупційних рішень. Друга новина буде про те, що стадіон Україна позбавлений третьої категорії і там не можна буде проводити матчі упл. При тому, що стадіони в Чернігові, Ужгороді, Кропивницькому які реально не відповідають третій категорії, будуть допущені до проведення матчів упл. А все тому, що треба оплачувати існування нікому непотрібної Арени Львів. І туди добровільно - примусово заганяють Рух та Львів, виставивши непомірні ціни за матчі. Гниль корупції своїм смородом вже дістала
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 09.07.2021 15:05
    +1
    Як можна було стільки часу затягувати??Повна бездіяльність УПЛ і УАФ!
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 09.07.2021 14:59
    +1
    У Олімпіка +/- стільки ж футболістів, як і у Миная, але Минай переглядає новачків. Оце так заміна Олімпіку...
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    Alesana
    online
      Alesana, 09.07.2021 14:54
    +3
    Fanat, 09.07.2021 14:51
    Чому Минай має залишитися ,а не Агробізнес(наприклад)???Олімпік знявся після закінчення чемпіонату,а не під час!!! Тому Минай однозначно минає прем*є лігу і має йти в 1 лігу!!! Або, хоча б провести стиковий матч : Минай /Агробізнес ?
    На счёт стыковых матчей. Полностью поддерживаю
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.07.2021 14:53
    +2
    Fanat, 09.07.2021 14:51
    Чому Минай має залишитися ,а не Агробізнес(наприклад)???Олімпік знявся після закінчення чемпіонату,а не під час!!! Тому Минай однозначно минає прем*є лігу і має йти в 1 лігу!!! Або, хоча б провести стиковий матч : Минай /Агробізнес ?
    Так там же 6 игроков... будет же технарь ___)))
    Ссылка
    Fanat
    online
      Fanat, 09.07.2021 14:51
    +6
    Чому Минай має залишитися ,а не Агробізнес(наприклад)???Олімпік знявся після закінчення чемпіонату,а не під час!!! Тому Минай однозначно минає прем*є лігу і має йти в 1 лігу!!! Або, хоча б провести стиковий матч : Минай /Агробізнес ?
    Ссылка
    Alesana
    online
      Alesana, 09.07.2021 14:50
    0
    Якої ''заяки''?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.07.2021 14:46
    +6
    Конечно давайте Минай... Там же 6 игроков есть )))) БРЕД!
    Ссылка
    Fanat
    online
      Fanat, 09.07.2021 14:51
    +6
    Чому Минай має залишитися ,а не Агробізнес(наприклад)???Олімпік знявся після закінчення чемпіонату,а не під час!!! Тому Минай однозначно минає прем*є лігу і має йти в 1 лігу!!! Або, хоча б провести стиковий матч : Минай /Агробізнес ?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.07.2021 14:46
    +6
    Конечно давайте Минай... Там же 6 игроков есть )))) БРЕД!
    Ссылка
    Alesana
    online
      Alesana, 09.07.2021 14:54
    +3
    Fanat, 09.07.2021 14:51
    Чому Минай має залишитися ,а не Агробізнес(наприклад)???Олімпік знявся після закінчення чемпіонату,а не під час!!! Тому Минай однозначно минає прем*є лігу і має йти в 1 лігу!!! Або, хоча б провести стиковий матч : Минай /Агробізнес ?
    На счёт стыковых матчей. Полностью поддерживаю
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.07.2021 14:53
    +2
    Fanat, 09.07.2021 14:51
    Чому Минай має залишитися ,а не Агробізнес(наприклад)???Олімпік знявся після закінчення чемпіонату,а не під час!!! Тому Минай однозначно минає прем*є лігу і має йти в 1 лігу!!! Або, хоча б провести стиковий матч : Минай /Агробізнес ?
    Так там же 6 игроков... будет же технарь ___)))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2021 15:08
    +1
    То тільки початок цілого ланцюга безглуздих корупційних рішень. Друга новина буде про те, що стадіон Україна позбавлений третьої категорії і там не можна буде проводити матчі упл. При тому, що стадіони в Чернігові, Ужгороді, Кропивницькому які реально не відповідають третій категорії, будуть допущені до проведення матчів упл. А все тому, що треба оплачувати існування нікому непотрібної Арени Львів. І туди добровільно - примусово заганяють Рух та Львів, виставивши непомірні ціни за матчі. Гниль корупції своїм смородом вже дістала
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 09.07.2021 15:05
    +1
    Як можна було стільки часу затягувати??Повна бездіяльність УПЛ і УАФ!
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 09.07.2021 14:59
    +1
    У Олімпіка +/- стільки ж футболістів, як і у Миная, але Минай переглядає новачків. Оце так заміна Олімпіку...
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 09.07.2021 15:54
    0
    Минай вилетів,то нехай зайде наступний кращий клуб,бо перекриють Минаю контрабанду і пропаде посередині чемпіонату
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 09.07.2021 15:43
    0
    Некем закрыть дыру в УПЛ после Олимпика, так Минай
    тоже готовился к саморозпуску, это говорит наличие только 6 игроков в команде, а теперь с радости должен набрать кого попало, но не успевает вовремя, поэтому и первый тур с Динамо перенесли
    Ссылка
    Alesana
    online
      Alesana, 09.07.2021 14:50
    0
    Якої ''заяки''?
    Ссылка
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