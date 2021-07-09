Кто вместо Олимпика? УПЛ получила документы о снятии клуба с чемпионата

УПЛ объявила о том, что сегодня получила официальные документы от «Олимпика» о снятии клуба с чемпионата 2021/22.

Вчера об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин, однако только информации на официальном сайте было недостаточно.

Получив документы, УПЛ объявила о проведении Общего собрания, чтобы исключить клуб из чемпионата и принять нового участника.

Вероятно, в УПЛ вернется «Минай».

О том, когда состоится собрание, информации пока нет. Не исключено, что «Динамо», которое в 1-м туре должно было играть с «Олимпиком», свой стартовый поединок проведет позже.