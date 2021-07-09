Кто вместо Олимпика? УПЛ получила документы о снятии клуба с чемпионата

УПЛ объявила о том, что сегодня получила официальные документы от «Олимпика» о снятии клуба с чемпионата 2021/22.
Вчера об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин, однако только информации на официальном сайте было недостаточно.
Получив документы, УПЛ объявила о проведении Общего собрания, чтобы исключить клуб из чемпионата и принять нового участника.
Вероятно, в УПЛ вернется «Минай».
О том, когда состоится собрание, информации пока нет. Не исключено, что «Динамо», которое в 1-м туре должно было играть с «Олимпиком», свой стартовый поединок проведет позже.
Источник — УПЛ
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тоже готовился к саморозпуску, это говорит наличие только 6 игроков в команде, а теперь с радости должен набрать кого попало, но не успевает вовремя, поэтому и первый тур с Динамо перенесли
тоже готовился к саморозпуску, это говорит наличие только 6 игроков в команде, а теперь с радости должен набрать кого попало, но не успевает вовремя, поэтому и первый тур с Динамо перенесли
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