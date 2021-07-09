Динамо пропустит первый тур УПЛ

Киевское «Динамо» завершило первый сбор в Швейцарии и вернулось в Киев, где Мирча Луческу предоставил команде несколько дней выходных.

10 июля киевляне отправятся на второй сбор в Швейцарию, где к команде после 13 июля присоединятся футболисты, выступавшие в составе сборной Украины на чемпионате Европы.

Киевляне начнут чемпионат позже запланированного календарем срока. В первом туре 25-го июля динамовцы должны были сыграть против донецкого «Олимпика». Однако, поскольку донецкий клуб снялся с чемпионата страны, игра против другого клуба, который займет место дончан, будет перенесена на другой день. Об этом уже достигнута принципиальная договоренность.

Новый сезон для команды Мирчи Луческу начнется со второго тура УПЛ. По календарю, в базовый день второго тура (31 июля) «Динамо» сыграет против дебютанта элитного дивизиона — ровенского «Вереса».

Ранее между УПЛ, «Динамо» и «Шахтером» была достигнута договоренность о переносе матча за Суперкубок страны, который состоится 22 сентября.