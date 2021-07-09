Динамо пропустит первый тур УПЛ

Киевская команда начнет сезон позже запланированного

  • 09.07.2021 10:09
  • 4341 просмотр
  • 17 комментариев
Динамо пропустит первый тур УПЛ
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» завершило первый сбор в Швейцарии и вернулось в Киев, где Мирча Луческу предоставил команде несколько дней выходных.

10 июля киевляне отправятся на второй сбор в Швейцарию, где к команде после 13 июля присоединятся футболисты, выступавшие в составе сборной Украины на чемпионате Европы.

Киевляне начнут чемпионат позже запланированного календарем срока. В первом туре 25-го июля динамовцы должны были сыграть против донецкого «Олимпика». Однако, поскольку донецкий клуб снялся с чемпионата страны, игра против другого клуба, который займет место дончан, будет перенесена на другой день. Об этом уже достигнута принципиальная договоренность.

Новый сезон для команды Мирчи Луческу начнется со второго тура УПЛ. По календарю, в базовый день второго тура (31 июля) «Динамо» сыграет против дебютанта элитного дивизиона — ровенского «Вереса».

Ранее между УПЛ, «Динамо» и «Шахтером» была достигнута договоренность о переносе матча за Суперкубок страны, который состоится 22 сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 11:32
    0
    bulba sumkin, 09.07.2021 11:26
    Так и в чем проблема сыграть против клуба который займет место Олимпика, вот не пойму🤷🏻‍♂️
    наверное не успевают напечатать афиши
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 09.07.2021 11:32
    0
    bulba sumkin, 09.07.2021 11:26
    Так и в чем проблема сыграть против клуба который займет место Олимпика, вот не пойму🤷🏻‍♂️
    Проблема в тому , що ти читаєш тільки заголовки )))
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 09.07.2021 11:26
    0
    ENJOY--, 09.07.2021 11:14
    да все равно, потому что перенос с "клубом который займет место дончан"
    Так и в чем проблема сыграть против клуба который займет место Олимпика, вот не пойму🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.07.2021 11:21
    -1
    Вместо Миная нужно Металлист в вышку запустить
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 09.07.2021 11:17
    +3
    sahka1981, 09.07.2021 10:21
    "игра против другого клуба, который займет место дончан"
    Так Минай же или еще не решили?
    Место ещё не продано, видимо торги
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 11:14
    +2
    bulba sumkin, 09.07.2021 11:08
    Так Минай же вроде вместо Олимпика?
    да все равно, потому что перенос с "клубом который займет место дончан"
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 11:10
    0
    bulba sumkin, 09.07.2021 11:08
    Так Минай же вроде вместо Олимпика?
    Ну вроде да, а здесь указали "гра против другого клуба, который займет место дончан", и понимай как хочешь.
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 09.07.2021 11:08
    -3
    sahka1981, 09.07.2021 11:06
    А ДК причем здесь к тому, что Олимпик снялся? Сначала судьями дико прибили, а после гневно спича Гельзина, начали палки в колеса вставлять. Не будь того скандала глядишь все бы норм и было с Олимпиком.
    Так Минай же вроде вместо Олимпика?
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 09.07.2021 11:07
    0
    bulba sumkin, 09.07.2021 10:24
    Мож с нового года пусть начнут, когда с еврокубков вылетят, ну и пусть отдохнут обязательно до середины апреля, а потом все игры в Киеве быстро пусть сыграют и все?)
    Прочитай текст это сильно сложно да? Заголовок увидеть и рыгнуть в комментах, оце по нашому ?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 11:06
    +2
    bulba sumkin, 09.07.2021 10:24
    Мож с нового года пусть начнут, когда с еврокубков вылетят, ну и пусть отдохнут обязательно до середины апреля, а потом все игры в Киеве быстро пусть сыграют и все?)
    А ДК причем здесь к тому, что Олимпик снялся? Сначала судьями дико прибили, а после гневно спича Гельзина, начали палки в колеса вставлять. Не будь того скандала глядишь все бы норм и было с Олимпиком.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 11:03
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 09.07.2021 10:36
    Ше ж этот Суркис творит.
    Он так и чемпионат выиграет не играя
    кстати, что за Шкуркина из росии вы на сборы берете?!
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 11:00
    -1
    бывает
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 09.07.2021 10:37
    -5
    Технарь им за неявку
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 09.07.2021 10:36
    -8
    Ше ж этот Суркис творит.
    Он так и чемпионат выиграет не играя
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.07.2021 10:26
    +2
    Чемпіонат ще не розпочався, а вже западло
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 09.07.2021 10:24
    -4
    Мож с нового года пусть начнут, когда с еврокубков вылетят, ну и пусть отдохнут обязательно до середины апреля, а потом все игры в Киеве быстро пусть сыграют и все?)
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 10:21
    +2
    "игра против другого клуба, который займет место дончан"
    Так Минай же или еще не решили?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 09.07.2021 11:17
    +3
    sahka1981, 09.07.2021 10:21
    "игра против другого клуба, который займет место дончан"
    Так Минай же или еще не решили?
    Место ещё не продано, видимо торги
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 11:14
    +2
    bulba sumkin, 09.07.2021 11:08
    Так Минай же вроде вместо Олимпика?
    да все равно, потому что перенос с "клубом который займет место дончан"
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 11:06
    +2
    bulba sumkin, 09.07.2021 10:24
    Мож с нового года пусть начнут, когда с еврокубков вылетят, ну и пусть отдохнут обязательно до середины апреля, а потом все игры в Киеве быстро пусть сыграют и все?)
    А ДК причем здесь к тому, что Олимпик снялся? Сначала судьями дико прибили, а после гневно спича Гельзина, начали палки в колеса вставлять. Не будь того скандала глядишь все бы норм и было с Олимпиком.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.07.2021 10:26
    +2
    Чемпіонат ще не розпочався, а вже западло
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 10:21
    +2
    "игра против другого клуба, который займет место дончан"
    Так Минай же или еще не решили?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 09.07.2021 11:32
    0
    bulba sumkin, 09.07.2021 11:26
    Так и в чем проблема сыграть против клуба который займет место Олимпика, вот не пойму🤷🏻‍♂️
    наверное не успевают напечатать афиши
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 09.07.2021 11:32
    0
    bulba sumkin, 09.07.2021 11:26
    Так и в чем проблема сыграть против клуба который займет место Олимпика, вот не пойму🤷🏻‍♂️
    Проблема в тому , що ти читаєш тільки заголовки )))
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 09.07.2021 11:26
    0
    ENJOY--, 09.07.2021 11:14
    да все равно, потому что перенос с "клубом который займет место дончан"
    Так и в чем проблема сыграть против клуба который займет место Олимпика, вот не пойму🤷🏻‍♂️
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 11:10
    0
    bulba sumkin, 09.07.2021 11:08
    Так Минай же вроде вместо Олимпика?
    Ну вроде да, а здесь указали "гра против другого клуба, который займет место дончан", и понимай как хочешь.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 09.07.2021 11:07
    0
    bulba sumkin, 09.07.2021 10:24
    Мож с нового года пусть начнут, когда с еврокубков вылетят, ну и пусть отдохнут обязательно до середины апреля, а потом все игры в Киеве быстро пусть сыграют и все?)
    Прочитай текст это сильно сложно да? Заголовок увидеть и рыгнуть в комментах, оце по нашому ?
    Ссылка
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