ОФИЦИАЛЬНО. Матч за Суперкубок Украины состоится 22 сентября

Как мы сообщали ранее, матч за Суперкубок Украины между чемпионом страны и обладателем Кубка, киевским «Динамо», серебряным призером Премьер-лиги донецким «Шахтером», перенесен на 22 сентября.
Украинская Премьер-лига удовлетворила ходатайство «Динамо», которое поддержал «Шахтер», и перенесла матч за Суперкубок Украины. Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обоих клубов, и сжатые сроки на восстановление.
Отметим, что изначально матч должен был состояться 24 июля на НСК «Олимпийский». Теперь игра пройдет 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Все уже приобретенные билеты на матч будут действительными.
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
6 июля 2021 12:30
Евгений ДИКИЙ:
– Проведут ли «Динамо» и «Шахтер» свои матчи 1-го тура УПЛ в связи с переносом Суперкубка?
– «Шахтер» свой матч с «Ингульцом» проведет 24 июля, а не 20-го, как планировалось ранее. Информация по матчу «Динамо» с «Олимпиком» еще уточняется. Существует вероятность, что и он состоится в запланированное время, но ситуация относительно участия донецкого клуба в УПЛ или других вариантов еще окончательно не решена. Поэтому, возможно, матч «Динамо» в 1-м туре будет перенесен, если киевский клуб не будет против."
6 июля 2021 12:30
Евгений ДИКИЙ:
– Проведут ли «Динамо» и «Шахтер» свои матчи 1-го тура УПЛ в связи с переносом Суперкубка?
– «Шахтер» свой матч с «Ингульцом» проведет 24 июля, а не 20-го, как планировалось ранее. Информация по матчу «Динамо» с «Олимпиком» еще уточняется. Существует вероятность, что и он состоится в запланированное время, но ситуация относительно участия донецкого клуба в УПЛ или других вариантов еще окончательно не решена. Поэтому, возможно, матч «Динамо» в 1-м туре будет перенесен, если киевский клуб не будет против."
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.