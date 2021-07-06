ОФИЦИАЛЬНО. Матч за Суперкубок Украины состоится 22 сентября

Как и ожидалось, игру перенесли на два месяца

  • 06.07.2021 11:50
  • 1273 просмотра
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матч за Суперкубок Украины состоится 22 сентября
© УПЛ

Как мы сообщали ранее, матч за Суперкубок Украины между чемпионом страны и обладателем Кубка, киевским «Динамо», серебряным призером Премьер-лиги донецким «Шахтером», перенесен на 22 сентября.

Украинская Премьер-лига удовлетворила ходатайство «Динамо», которое поддержал «Шахтер», и перенесла матч за Суперкубок Украины. Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обоих клубов, и сжатые сроки на восстановление.

Отметим, что изначально матч должен был состояться 24 июля на НСК «Олимпийский». Теперь игра пройдет 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Все уже приобретенные билеты на матч будут действительными.

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Источник — УПЛ

(5 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 06.07.2021 13:02
    0
    Марлос-гений, 06.07.2021 12:10
    Клопотання ДК!Шахта пошла на уступки Фк ПлякСы
    Да-да конечно фантазер...
    6 июля 2021 12:30
    Евгений ДИКИЙ:
    – Проведут ли «Динамо» и «Шахтер» свои матчи 1-го тура УПЛ в связи с переносом Суперкубка?
    – «Шахтер» свой матч с «Ингульцом» проведет 24 июля, а не 20-го, как планировалось ранее. Информация по матчу «Динамо» с «Олимпиком» еще уточняется. Существует вероятность, что и он состоится в запланированное время, но ситуация относительно участия донецкого клуба в УПЛ или других вариантов еще окончательно не решена. Поэтому, возможно, матч «Динамо» в 1-м туре будет перенесен, если киевский клуб не будет против."
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 13:00
    0
    Пох. Стадион так стадион...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 06.07.2021 12:57
    0
    alegofich, 06.07.2021 12:50
    Угорці та поляки на 10 днів раніше вилетіли, тому бу час на підготовку
    До суперкубку 3 тижні...
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    alegofich
      alegofich, 06.07.2021 12:50
    +1
    Dmytro Dmytro, 06.07.2021 12:40
    Луческу далі ниє!!! Угорці,поляки ВЖЕ кваліфікації до єврокубків проходять,а тут просто РЕКЛАМНИЙ матч... Смішно і ганебно це все!!!!
    Угорці та поляки на 10 днів раніше вилетіли, тому бу час на підготовку
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 06.07.2021 12:46
    -3
    мудаки!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 06.07.2021 12:40
    -3
    Луческу далі ниє!!! Угорці,поляки ВЖЕ кваліфікації до єврокубків проходять,а тут просто РЕКЛАМНИЙ матч... Смішно і ганебно це все!!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 12:34
    +2
    potemkin78, 06.07.2021 12:29
    и почему 2 место а не финалист кубка?
    регламент видимо
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 12:34
    0
    potemkin78, 06.07.2021 12:28
    зачем он ваще нужен, когда чемпион и обладатель кубка одна команда?
    Для галочки, можно собрать $ немного, лишний раз увидеть встречу дк-шд, пиар
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 06.07.2021 12:29
    +3
    и почему 2 место а не финалист кубка?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 06.07.2021 12:28
    +3
    зачем он ваще нужен, когда чемпион и обладатель кубка одна команда?
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 06.07.2021 12:10
    -11
    Клопотання ДК!Шахта пошла на уступки Фк ПлякСы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 12:04
    +5
    Вот так вот. Оба клуба замутили, а не 1 кто-то
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 12:04
    +5
    Вот так вот. Оба клуба замутили, а не 1 кто-то
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 06.07.2021 12:29
    +3
    и почему 2 место а не финалист кубка?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 06.07.2021 12:28
    +3
    зачем он ваще нужен, когда чемпион и обладатель кубка одна команда?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 12:34
    +2
    potemkin78, 06.07.2021 12:29
    и почему 2 место а не финалист кубка?
    регламент видимо
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 06.07.2021 12:50
    +1
    Dmytro Dmytro, 06.07.2021 12:40
    Луческу далі ниє!!! Угорці,поляки ВЖЕ кваліфікації до єврокубків проходять,а тут просто РЕКЛАМНИЙ матч... Смішно і ганебно це все!!!!
    Угорці та поляки на 10 днів раніше вилетіли, тому бу час на підготовку
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 06.07.2021 13:02
    0
    Марлос-гений, 06.07.2021 12:10
    Клопотання ДК!Шахта пошла на уступки Фк ПлякСы
    Да-да конечно фантазер...
    6 июля 2021 12:30
    Евгений ДИКИЙ:
    – Проведут ли «Динамо» и «Шахтер» свои матчи 1-го тура УПЛ в связи с переносом Суперкубка?
    – «Шахтер» свой матч с «Ингульцом» проведет 24 июля, а не 20-го, как планировалось ранее. Информация по матчу «Динамо» с «Олимпиком» еще уточняется. Существует вероятность, что и он состоится в запланированное время, но ситуация относительно участия донецкого клуба в УПЛ или других вариантов еще окончательно не решена. Поэтому, возможно, матч «Динамо» в 1-м туре будет перенесен, если киевский клуб не будет против."
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 13:00
    0
    Пох. Стадион так стадион...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 06.07.2021 12:57
    0
    alegofich, 06.07.2021 12:50
    Угорці та поляки на 10 днів раніше вилетіли, тому бу час на підготовку
    До суперкубку 3 тижні...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.07.2021 12:34
    0
    potemkin78, 06.07.2021 12:28
    зачем он ваще нужен, когда чемпион и обладатель кубка одна команда?
    Для галочки, можно собрать $ немного, лишний раз увидеть встречу дк-шд, пиар
    Ссылка
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