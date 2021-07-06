ОФИЦИАЛЬНО. Матч за Суперкубок Украины состоится 22 сентября

Как мы сообщали ранее, матч за Суперкубок Украины между чемпионом страны и обладателем Кубка, киевским «Динамо», серебряным призером Премьер-лиги донецким «Шахтером», перенесен на 22 сентября.

Украинская Премьер-лига удовлетворила ходатайство «Динамо», которое поддержал «Шахтер», и перенесла матч за Суперкубок Украины. Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обоих клубов, и сжатые сроки на восстановление.

Отметим, что изначально матч должен был состояться 24 июля на НСК «Олимпийский». Теперь игра пройдет 22 сентября. Время и место проведения остаются без изменений. Все уже приобретенные билеты на матч будут действительными.