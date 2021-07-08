ОФИЦИАЛЬНО. Без Олимпика. Клуб УПЛ снялся с чемпионата

Об этом сообщил президент Владислав Гельзин

  • 08.07.2021 20:03
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  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Без Олимпика. Клуб УПЛ снялся с чемпионата
© olimpik.com.ua

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин на официальном сайте сообщил о том, что клуб снимается с чемпионата УПЛ сезона 2021/22.

Пока что клуб приостанавливает свою деятельность. Судя по всему, в УПЛ вернется «Минай», который вылетел по итогам прошлого сезона.

Ранее УАФ отстранила Гельзина от футбольной деятельности на 5 лет. После этого появилась информация о том, что клуб снимется с чемпионата.

Заявление Гельзина:

«Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона. Это непростой, но вместе с тем - обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце. Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена».

«За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с «донецкими фантазерами».

«Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку».

«Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК «Олимпик» Донецк навсегда останется в его истории».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 08.07.2021 20:14
    +1
    Хоть они почти всегда болтались в зоне вылета, все равно жаль терять клуб из УПЛ... А почему кстати не заходит Николаев, а Минай? Есть в регламенте, какое-то объяснения?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 08.07.2021 20:10
    -1
    Щиро радий цій новині) Нарешті клуб без уболівальників, історії, інфрастуктури і дитячих шкіл не буде займати чиєсь місце в УПЛ.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 08.07.2021 20:07
    0
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 08.07.2021 20:14
    +1
    Хоть они почти всегда болтались в зоне вылета, все равно жаль терять клуб из УПЛ... А почему кстати не заходит Николаев, а Минай? Есть в регламенте, какое-то объяснения?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 08.07.2021 20:07
    0
    Ссылка
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