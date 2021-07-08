ОФИЦИАЛЬНО. Без Олимпика. Клуб УПЛ снялся с чемпионата

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин на официальном сайте сообщил о том, что клуб снимается с чемпионата УПЛ сезона 2021/22.

Пока что клуб приостанавливает свою деятельность. Судя по всему, в УПЛ вернется «Минай», который вылетел по итогам прошлого сезона.

Ранее УАФ отстранила Гельзина от футбольной деятельности на 5 лет. После этого появилась информация о том, что клуб снимется с чемпионата.

Заявление Гельзина:

«Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона. Это непростой, но вместе с тем - обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце. Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена».

«За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с «донецкими фантазерами».

«Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку».

«Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК «Олимпик» Донецк навсегда останется в его истории».