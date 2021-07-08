Генеральный менеджер Миная: «Мы готовы занять место в УПЛ»

Скорее всего, клуб заменит «Олимпик»

  • 08.07.2021 17:28
  • 675 просмотров
  • 3 комментария
Генеральный менеджер Миная: «Мы готовы занять место в УПЛ»
© fcminaj.com

Генеральный менеджер «Миная» Артем Письменный заявил, что клуб прошел аттестацию и готов выступать в УПЛ, если нужно будет заменить «Олимпик».

Судя по всему, «Олимпик» прекратит существование, а его заменит «Минай», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

— Как известно, под вопросом участие в сезоне 2021/22 некоторых клубов УПЛ и ПФЛ. Согласно регламенту, ФК «Минай» является первым претендентом на вакантное место в Премьер-Лиге в случае, если она потеряет одного из участников. Готов ли ФК «Минай» занять такое вакантное место и продолжить выступления в УПЛ?

— Да, можно сказать, что ФК «Минай» готов занять вакантное место в Премьер-Лиге, если возникнет такая ситуация. К тому же, мы успешно прошли процедуру аттестации на участие в Премьер-лиге сезона 2021/2022.

— Сколько игроков сейчас в распоряжении тренерского штаба под руководством Василия Кобина и много осталось тех, кто выступал в прошлом сезоне?

— Сейчас в клубе есть больше десяти игроков на контракте. Столько же — находятся на просмотре. С несколькими футболистами мы обсудили условия сотрудничества и готовимся подписать контракты. В ближайшее время мы об этом сообщим. То есть, команда у нас есть, и она готовится к сезону. Да, есть футболисты, которые покинули наш клуб. Об этом так же скоро сообщим.

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Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.07.2021 17:48
    0
    ))) Учитывая класс игроков и наполненность команды у вас есть конкуренты из нескольких микрорайонов ЛЮБОГО обл. центра ))))
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 08.07.2021 17:47
    0
    Зачем?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.07.2021 17:40
    0
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 08.07.2021 17:48
    0
    ))) Учитывая класс игроков и наполненность команды у вас есть конкуренты из нескольких микрорайонов ЛЮБОГО обл. центра ))))
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 08.07.2021 17:47
    0
    Зачем?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 08.07.2021 17:40
    0
    Ссылка
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