Источник: Олимпик покидает УПЛ, 8 июля Минай вернут в топ-дивизион

В донецком клубе начинают отдавать документы футболистам и персоналу

  • 07.07.2021 20:38
  • 1903 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Олимпик покидает УПЛ, 8 июля Минай вернут в топ-дивизион
© ФК Олимпик Донецк

Футбольный журналист Олег Барков сообщил новость о том, что донецкий «Олимпик» не будет выступать в УПЛ в следующем сезоне:

«Завтра (8 июля) «Минай» окончательно вернут в УПЛ. «Олимпик» – все. В клубе начинают отдавать документы персоналу и оставшимся на контракте футболистам». 

Детальнее: Олимпик, скорее всего, покинет УПЛ. Десна остается

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 07.07.2021 21:15
    0
    Олимпик очень жалко. Лично мне более чем Десну. Олимпик все-таки это команда высшей лиги, а десна как по мне провинциальный клуб, первая лига их место. Хотя вспомнить договарняки, таьализаторы, ... я передумал. Не жалко олимпик
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    BekXanov
      BekXanov, 07.07.2021 21:06
    +5
    Это печально когда пропадают команды.Но вместо Миная лучше бы завели кого то с первой диги.Эти вылетели прямой наводкой.Пусть через первую лигу и возвращаються.Смысел тогда было розыгрывать так последние туры.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 07.07.2021 21:06
    +5
    Это печально когда пропадают команды.Но вместо Миная лучше бы завели кого то с первой диги.Эти вылетели прямой наводкой.Пусть через первую лигу и возвращаються.Смысел тогда было розыгрывать так последние туры.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 07.07.2021 21:15
    0
    Олимпик очень жалко. Лично мне более чем Десну. Олимпик все-таки это команда высшей лиги, а десна как по мне провинциальный клуб, первая лига их место. Хотя вспомнить договарняки, таьализаторы, ... я передумал. Не жалко олимпик
    Ссылка
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