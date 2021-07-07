Источник: Олимпик покидает УПЛ, 8 июля Минай вернут в топ-дивизион

Футбольный журналист Олег Барков сообщил новость о том, что донецкий «Олимпик» не будет выступать в УПЛ в следующем сезоне:
«Завтра (8 июля) «Минай» окончательно вернут в УПЛ. «Олимпик» – все. В клубе начинают отдавать документы персоналу и оставшимся на контракте футболистам».
Детальнее: Олимпик, скорее всего, покинет УПЛ. Десна остается
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