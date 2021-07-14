Минай может подписать двух экс-игроков Ингульца

Сразу два экс-игрока «Ингульца» могут оказаться в «Минае».

Защитники Андрей Семенко и Олег Синегуб находятся на просмотре в команде Василия Кобина и в ближайшее время могут пополнить состав «лис» на постоянной основе. Оба игрока пребывают в статусе свободных агентов, их контракты с «Ингульцом» подошли к концу, а новые заключены не были.

Ранее сообщалось, что «Минай» включен в состав УПЛ на сезон 2021/2022.