ОФИЦИАЛЬНО. Рух расстался с двумя защитниками

Эрик Глига и Давид Зец покинули львовский клуб

  • 16.07.2021 03:00
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух расстался с двумя защитниками
© ФК Рух Львов. Давид Зец

Львовский «Рух» на официальном сайте объявил о расставании с двумя защитниками.

С защитником Эриком Глигой клуб разорвал соглашение по обоюдному согласию сторон, а у защитника Давида Зеца завершился срок арендного соглашения с «Рухом».

Оба футболиста к «желто-черным» присоединились осенью 2020 года. За это время в активе Давида 9 матчей за основную команду «Руха».

Напомним, права на Зеца принадлежат португальской «Бенфике». А вот Эрик Глига принял участие в 10-ти играх «Руха».

Ранее «Рух» благодаря аргентинскому новичку выиграл в контрольном матче.

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Источник — ФК Рух Львов

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