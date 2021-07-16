ОФИЦИАЛЬНО. Рух расстался с двумя защитниками

Львовский «Рух» на официальном сайте объявил о расставании с двумя защитниками.

С защитником Эриком Глигой клуб разорвал соглашение по обоюдному согласию сторон, а у защитника Давида Зеца завершился срок арендного соглашения с «Рухом».

Оба футболиста к «желто-черным» присоединились осенью 2020 года. За это время в активе Давида 9 матчей за основную команду «Руха».

Напомним, права на Зеца принадлежат португальской «Бенфике». А вот Эрик Глига принял участие в 10-ти играх «Руха».

Ранее «Рух» благодаря аргентинскому новичку выиграл в контрольном матче.