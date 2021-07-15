Рух благодаря аргентинскому новичку выиграл в контрольном матче

«Рух» в рамках подготовки к сезону УПЛ провел очередной спарринг. Команда Ивана Федыка обыграла «Прикарпатье» 2:1 благодаря новичку Фабрисио Альваренге.
Аргентинский игрок забил гол и помог забить Василию Руничу.
Рух - Прикарпатье 2:1
Голы: Альваренга, 44, Рунич, 65 - Волошинович, 22
Рух: Панькив, Альваренга, Слюбик (Холод, 46), Сыч, Мысык, Варфоломеев, Карабин (Роман, 85), Сапуга, Роман (Квасниця, 71), Рунич, Кондраков
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Источник — Sport.ua
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